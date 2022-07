Daniel Bisogno supuso que a acusaciones de violencia doméstica contra Ricky Martin podrían ser por dinero

(Foto: Instagram)

Ricky Martin se encuentra en el ojo público, después de que se diera a conocer que una orden de restricción fue emitida en su contra por presuntamente cometer “violencia doméstica” contra uno de sus sobrinos. Ante esto, el mundo de la farándula no tardó en reaccionar y Daniel Bisogno dio su controversial punto de vista respecto a este asunto.

Fue durante una emisión de Ventaneando, donde los conductores del vespertino de TV Azteca comenzaron a retomar el tema y Bisogno no dudó en especular que las denuncias en contra del cantante puertorriqueño podrían estar dirigidas a “sacarle dinero” al famoso.

“A lo mejor hay por ahí el pedir una lana o esas cosas, puede ser, pero como dice: ‘A la prima se le arrima y al sobrino...”, dijo el presentador.

(Foto Paul R. Giunta/Invision/AP, archivo)

Ante esto, Pedro Sola tampoco se quedó callado y completó la frase con un: “Se la arrimo”. Así, entre risas, los demás integrantes del programa continuaron presentando la noticia.

Cabe recordar que Ricky Martin negó recientemente las acusaciones en su contra desde su cuenta de Twitter.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, compartió.

The 75th Cannes Film Festival - Screening of the film "Elvis" Out of Competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France, May 25, 2022. Ricky Martin poses. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos. El cantante, de 50 años, es autor de grandes éxitos musicales como La copa de la vida, La mordidita, Livin’ la Vida Loca y María.

Qué dijo el hermano de Ricky Martin sobre las acusaciones a su hermano

Según el periódico puertorriqueño El Vocero, la orden de restricción emitida contra el intérprete de Livin la vida loca indica que las partes se relacionaron por siete meses y se separaron hace dos. El documento alega que el artista llama con frecuencia al demandante y ha merodeado incluso alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones.

Ante esto, Eric Martin, hermano de Ricky, no sólo opinó sobre el conflicto legal en el que se encuentra su hermano, sino que esclareció quien fue el denunciante.

“Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma, que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero yo ya estoy cansado de estar callado y si se destapó la olla de grillo. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”, dijo Eric desde un video en vivo y añadió:

“Yo no pongo mi mano en la mesa caliente por nadie. Yo lo que estoy hablando es sobre mis vivencias, mis vivencias de familia. A mi hermano mayor yo no lo creo capaz”.

SEGUIR LEYENDO