Montserrat Oliver confesó el verdadero motivo por el que hizo pública su orientación sexual

Montserrat habló sobre su "salida mediática del clóset"

La representación LGBT+ en los medios de comunicación tradicionales de México durante años estuvo condicionada a lo que muy pocas personas, desde directivos hasta patrocinadores, estereotiparon con personajes de nula trascendencia en telenovelas e incluso provocando que actores y conductores vivieran en un “clóset mediático”, pues su libertad de ser y amar a quienes ellos quisieran les podía costar la carrera.

Sin embargo, los avances se han limitado hasta cierto punto en solo lo masculino, dejando atrás la visibilidad de la mujer dentro de la comunidad y por ende en la representación de medios masivos. Tal vez por este motivo son pocas las mujeres de la farándula mexicana que se atreven a compartir su orientación sexual, como lo hizo unos años atrás Montserrat Oliver.

La presentadora Mojoe se sinceró sobre su salida del clóset mediático, pues a pesar de que ha triunfado y con ello muchas más se han animado, confesó que al principio no lo quería hacer y no precisamente por miedo al rechazo, sino por una idea mucho más profunda que tenía que ver directamente con ella y no con los demás.

Montserrat Oliver inició su carrera como modelo (Foto: Instagram/@montserrat33)

“Si estás hablando en cuestión gay, pues obviamente el salir del clóset. El haber hecho una portada junto con [mi pareja] Yaya [Kosikova] fue un reto muy grande, porque yo decía: ‘A mí me choca eso de las etiquetas’, y todo este rollo, porque siento que más que unirnos nos separa y no vamos por la vida preguntando a la gente, ‘¿Pues cómo te gusta, cómo te gusta que te den, cómo te gusta que te pongan?’”, expresó para People En Español.

A pesar de que la conductora de reality shows como Big Brother VIP 3, Gran musical o actualmente Reto 4 Elementos llegó a considerar que identificarse con una categoría y compartirlo públicamente era limitarse a vivir plenamente su sexualidad, incluso para algunos su identidad de género, la decisión fue la correcta porque entendió el verdadero motivo por el cuál lo hacía y ahora lo compartió, posiblemente para animar a más personalidades del medio a hacerlo.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han celebrado la diversidad sexual en su programa (Foto: unicable)

“Pero dije ‘Bueno, quizá pueda ayudar más haciéndolo a esta gente que a lo mejor se quiere quitar la vida, o que sufre por no aceptarse a sí mismos, o que no los acepten que no haciéndolo’, y fue un reto para mí, no nada más el hacerlo sino porque tiene más de trasfondo siendo que desde los 16 años modelo y me he dedicado al medio artístico”, confesó.

Aún con una trayectoria exitosa y que el compartir su orientación sexual le ha permitido que algunos de sus proyectos se consagran dentro de la comunidad como espacios seguros o dirigidos en cierta parte para ellos, Montserrat Oliver mencionó que todavía hay una “doble moral” dentro del medio y hasta cierto punto sigue conservando su idea de que las etiquetas limitan , pues uno nunca termina de conocerse.

“Hay una doble moral impresionante que aún sigue existiendo; entonces, eso fue lo que me dio más nervio de todo, pero bueno, al final del camino yo creo que sigue pesando más quién eres que lo que te va gustando, porque aparte uno nunca sabe si ahorita te gusta de mantequilla y mañana de otra cosa, ¿para qué limitarnos, no?”, finalizó.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova están felizmente casadas (Foto: Instagram/montserrat33)

En el marco del mes del orgullo LGBT+ 2021 la modelo destapó su matrimonio con su pareja a través de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.

“El amor es nuestro, la felicidad es compartida. El amor crece y se transforma, esa transformación se llama compromiso, apoyarnos, acompañarnos y seguir luchando juntas. Hoy hace 6 meses nos casamos y te elegiría una y otra vez. #loveislove”, escribió la regia.

