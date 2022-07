Paola Rojas y Mane de la Parra sorprendieron al bailar salsa muy pegaditos en Cancún

La periodista mexicana bailó al ritmo de Marc Anthony.

El tener una profesión seria no es sinónimo ni obligación de no poder tener vida social y eso lo sabe muy bien Paola Rojas, quien en cada oportunidad ha demostrado que ser periodista y conducir uno de los noticieros matutinos más vistos a nivel nacional no le impide disfrutar de otras cosas sin perder su veracidad en el medio.

Por ello su más reciente baile a lado del actor y cantante Mane de la Parra no ha parado de ser tendencia en redes sociales pues sus impactantes pasos y baile ha sido considerado por los seguidores como amistoso pero “muy pegadito”, pues el choque de verla todas las mañanas dando información sobre política o temas relacionados a un rato diversión y música ha sido el principal motivo.

“Gracias por esta delicia de baile, quiero @manedelaparra”, escribió la presentadora del matutino Aire con Paola Rojas en su cuenta de Instagram, donde en breves segundo se le puede con un elegante vestido rojo y disfrutando de la guía del actor de telenovelas como Cachito de cielo, Niña de mi corazón y Corona De Lágrimas -que tendrá su segunda parte en este 2022-.

Capturas Instagram: @paolarojas

Los comentarios en diversas plataformas digitales, donde el videoclip se ha hecho viral, muestran un gran apoyo a la periodista y presentadora de Netas Divinas, pues el público aseguró que su radiante felicidad no solo se debe a lo bien que baila Mane de la Parra al ritmo de Vivir mi vida de Marc Anthony, sino también al inicio de una nueva relación sentimental, después de que se divorciara hace más de tres años del ahora comentarista de deportes Luis Roberto Alves Zague.

“Paola Rojas sin Zague se ve muy feliz y es algo que desde Netas Divinas se puede apreciar”. “La libertad con que vive su vida Paola es solo una señal de como tener a una persona equivocada en tu vida puede afectar el resto de las esferas donde uno se desenvuelve”. “Rojas en los noticieros es súper linda pero igual es humana y puede salir de fiesta con amigos y ponerse peda o lo que sea y no pasa nada”. “Que padre la guió Mane de la Parra, porque no dudo que ella también tenga lo suyo, pero como él es cantante sabe más que onda con esos pasos pegaditos”, escribieron.

Zague y Paola Rojas durante "los tiempos felices"

En medio de varios meses de rumores en los que se le han adjudicado diversos nuevos romances con personalidades del mundo del espectáculo como el vocalista de OV7 Kalimba, el actor de Televisa Juan Soler o el integrante de la banda La Ley Beto Cuevas, Paola Rojas ya ha dejado entrever que si tiene una nueva relación, pero no habían dado con su nombre.

A finales de junio del 2022, ella fue captada por Ventaneando, en el Aeropuerto de la Ciudad de México con su nueva pareja; él no quiso acercarse a los micrófonos, pero la periodista sí e, inclusive, respondió algunas preguntas acerca de su vida privada.

Paola ha mencionado que esta v9iviendo una de las mejores etapas de su vida (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

El motivo no era por trabajo sino por unas cortas pero merecidas vacaciones, por lo que al ser cuestionada sobre cómo se encuentra sentimentalmente, contestó: “Estoy muy bien, en todos los aspectos. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y eso, hay que vivir plenamente”.

“Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, pero por el momento no habrá esa oportunidad (...) Por lo pronto, me voy un fin de semana... no tan solita, no tan solita”, comentó feliz ante las cámaras, confirmando su nueva relación después de varios años en los que ella ha mencionado que ha trabajado duramente para superar su antiguo matrimonio y el escándalo en torno a el.

SEGUIR LEYENDO: