Alejandra Guzmán tuvo que ser intervenida quirúrgicamente después de gira con Paulina Rubio: “Lucho por mi vida”

Alejandra Guzmán tendrá un nuevo concierto en la CDMX (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Alejandra Guzmán está lista para regresar y conquistar la Ciudad de México con su nueva gira “Tuya Tour” la cual será el próximo 30 de julio a las 21:00 horas en la Arena CDMX , además de que contará con grandes invitados especiales, entre los que destaca su ex novio Erik Rubín.

Y justo por el ex Timbiriche es que inició la que fuera una de las rivalidades más grandes de la cultura pop en español que terminó este 2022 con la gira Perrísimas Tour, un atractivo musical en conjunto de Paulina Rubio que recorrió con éxito muchos escenarios de Estados Unidos, sin embargo detrás de bambalinas La Reina de Corazones vivía un gran infierno.

En entrevista con Flor Rubio para Venga La Alegría, Alejandra Guzmán confesó que sus problemas por reacciones adversas a cirugías estéticas previas siguen presentes y han afectado su salud, pues durante la gira con La Chica Dorada todo se complicó, al grado de que en su finalización tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Las cantantes lograron vender todas sus fechas Captura de video

“Volví a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabía, yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces yo arreglé una situación que espero que no me vuelva a dar lata, pero tengo que estar pendiente”, inició a relatar.

A pesar de que sus fans americanos o de origen latino que han migrado o nacido allá disfrutaron de la unión femenina de las dos grandes figuras de la música en español, Alejandra Guzmán presentaba problemas que necesitaba toda su atención y por ello se traba previo a cada presentación, para que así su público no se diera cuenta.

“Ya volví a bailar ahorita, aunque me duele todo porque llevo dos días, pero ya tenemos nuevas coreografías, nuevo show, nueva banda con todo y las limitaciones, las operaciones pero vuelvo a moverme porque si no no me siento igual o bien”, agregó.

"Tuya Tour" es el nombre de su nueva gira (Foto AP/Lynne Sladky)

La presentadora de la zona de espectáculos de Venga La Alegría no dudó en ondear más sobre el tema y por ello le preguntó si estaba consiente de lo que implicaba hablar públicamente de este tipo de intervenciones por salud o estética, a lo que Guzmán respondió:

“Mucha gente no lo habla pero a veces es algo que ya no quiero tocar porque recuerdas muchas cosas y lucho mucho, lucho por mi vida. Siempre que siento algo en mi cuerpo, rápido voy al doctor a ver o cómo paro esa reacción, como me pasó en la gira que nadie se enteró pero yo desde los ensayos empecé con la reacción”, compartió.

Alejandra detalló cómo trató todo ante la mirada pública que se tenía por el arranque de la gira con Paulina Rubio: “Encontré a un doctor por allá, porque en Estados Unidos no te tocan si no te conocen, y él me ayudó porque me pusieron unas inyecciones en los brazos, pero yo salía feliz a cantar. Al final es un sentimiento que es como si me pusieran cemento en todo el esqueleto pero yo lo hago con el alma entonces”.

Alejandra Guzmán aseguró que siempre acude al médico ante cualquier cosa rara en su cuerpo Foto AP/Marta Lavandier)

La Reina de Corazones aprovechó para deslindarse una vez más de el supuesto delito de fraude por el cual podría ser demanda, pues tras no presentarse en su concierto el pasado 25 de junio, la empresa Mario Juárez informó que piensa tomar cartas en el asunto, aunque ella hace mención a que se cancelo y devolvió todo por su salud.

