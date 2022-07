La inedita canción que Ingrid Coronado le escribió a Fernando del Solar

Los conductores se separaron por algunos problemas con la familia de Fernando (Foto: Twitter)

El medio artístico nacional está de luto, durante la mañana del pasado miércoles 30 de junio se confirmó el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar a los 49 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, sin embargo, se sabe que en 2012 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

En cuanto trascendió la pérdida del querido conductor, las redes sociales se inundaron con conmovedores mensajes en su memoria, pues durante el tiempo que encabezó programas como Sexos en Guerra, Venga la Alegría, La Academia y Hoy se ganó el cariño del público gracias a su carisma y personalidad. Asimismo comenzaron a circular algunos datos curiosos sobre su vida privada, entre los que resaltó su afición por el Cruz Azul, su profunda admiración que sentía por Diego Armando Maradona y su memorable frase: Arriba los corazones.

Pero dentro del mar de datos sobresalientes sobre su vida destacan muchos relacionados con Ingrid Coronado, su ex compañera dentro de TV Azteca y ex esposa, con quien tuvo dos hijos: Paolo y Luciano. Bajo este contexto, usuarios de redes sociales recordaron la inédita canción que la ex integrante de Garibaldi escribió en honor a Fernando del Solar después de su divorcio en 2015.

