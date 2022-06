“¡Arriba los corazones!”: cuál fue el origen de la frase emblemática de Fernando del Solar

Sacó su libro en el 2018 (Foto: Twitter @Fer_DelSolar)

Tras la muerte del conductor argentino, Fernando del Solar, miles de seguidores y compañeros lo recordaron con su frase emblemática: “¡Arriba los corazones!”, la cual además fue utilizada para nombrar a su libro. Incluso sus ex compañeros del programa Venga la Alegría lo despidieron a través de un nostálgico video en el que gritaron la frase y aplaudieron.

Se conoce que fue durante el programa Venga la Alegría, donde se popularizó su frase, solía ser su característico saludo y además fueron las palabras con las que se despidió por primera vez en el 2012 para priorizar su salud. Y tomó mucha importancia para él y sus seguidores tras ser diagnosticado con un Linfoma de Hodgkin en 2012.

Aunque no se sabe exactamente cuándo fue la primera vez que la utilizó, se conoce que la frase completa fue más allá de su humor, pues las palabras completas las escribió a través de un tuit en el 2013 que dice: “Arriba los CORAZONES y abajo los CALZONES!!! A disfrutar de la vida y del AMOR... muchas felicidades a todos!! Por lo pronto amanecí con MOÑO”.

Fernando solía compartir la frase a través de sus redes sociales (Foto: Twitter/@Fer_DelSolar)

La cuenta oficial de Venga la Alegría compartió un video a través de su cuenta de Instagram, en el que los conductores de dicho programa señalaron hacia arriba y gritaron: “¡Arriba los corazones!”, frase que caracterizó al argentino. Después los conductores aplaudieron mientras en la pantalla de atrás se leía el nombre del fallecido.

“Este día despedimos #VLA con la frase que nos enseñaste querido Fer del Solar… ¡ARRIBA LOS CORAZONES!”, escribió la cuenta oficial. Fernando del Solar falleció a los 49 años y fue reconocido por su trabajo como conductor en Hoy o La Academia.

Tras la noticia de su muerte los cibernautas comenzaron a utilizar el hashtag: #ArribaLosCorazones con mensajes de tristeza y mostrando su pésame. “Crecí con venga la alegría y Fernando del Solar diciendo “arriba los corazones” todos los días, mi mamá y yo amábamos verlo a diario por su gran carisma y sencillez, que gran pérdida para México y el mundo de la tv. Descansa en paz Fer”, escribió la usuaria @cosmicmase.

El padre de Fernando murió unos pocos días antes que él (Foto: Instagram @fernandodelsolar)

Cabe destacar que esta frase fue la misma que utilizó para titular su libro: ¡Arriba los corazones! La muerte como reafirmación de la vida, mismo que salió en 2018; en donde narró el desesperante proceso a través de su enfermedad y cómo cambió su vida para siempre.

Durante su participación en Todo un Show en 2019, inauguró una sección llamada Arriba los corazones, donde contó su experiencia para después permitir que otras personas pudieran hacerlo para desahogarse.

“Hoy me veo lleno de vida y me siento fuerte para hacer esto; anteriormente, te lo digo con total sinceridad, no lo hubiera podido hacer porque estaba demasiado enojado, triste y muy abatido. También es cierto que hasta este momento no cuento con un diagnóstico elaborado por un médico donde asegure que ya vendí el cáncer. Es mi mayor anhelo; te confieso que lo necesito, mi cabeza lo necesita”, es uno de los primeros párrafos que se leen en su libro.

Del Solar realizó una Ted Talk para compartir su experiencia (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

La noticia estremeció a gran parte del público mexicano y personalidades del medio del espectáculo, a través de sus redes sociales compartieron mensajes emotivos tras la muerte del conductor, el cual, afirmaron, será recordado con mucho cariño. Entre ellos se encontraron sus ex compañeros conductores de los programas en los que participó.

SEGUIR LEYENDO: