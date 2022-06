Rebelde: fecha de estreno de la segunda temporada en Netflix y todo sobre su nuevo videoclip

Así será el elenco oficial de "Rebelde La Serie" segunda temporada (Foto: Instagram/@soyrebeldenetflix)

La nueva versión de Rebelde ha enloquecido en redes sociales desde su anuncio en 2020, pues la expectativa de cómo se iba adaptar la telenovela juvenil más famosa de Televisa -que en algún momento ellos también recrearon- era muy alta. Con su estreno oficial en la plataforma de streaming Netflix, las críticas llegaron pero nuevos fans nacieron.

Por ello todo acerca de la nueva temporada había sido de gran espera, pues mientras algunos fans de hueso colorado de RBD no aprobaron su tributo, muchos más lo consideraron como una forma de transmitir a nuevas generaciones el proyecto que años atrás a ellos les tocó. Así es como el monstruo del streaming ha decidido complacer a todos los fans o incluso a los haters, pues ya hay fecha de estreno e incluso primer sencillo con video del nuevo soundtrack.

Para todos aquellos que estén suscritos en cualquiera de sus planes en México, Colombia, Argentina o incluso Brasil, podrán tener de nuevo a Jana Cohen Gandía, Luka Colucci, Esteban Torres, María José Sevilla o M.J, Guillermo Dixon Álvarez, Andrea -Andi- Agosti, Emilia Alo y Sebastián Langari este próximo miércoles 27 de julio del 2022 .

La serie podría tener una tercera temporada

Aunque solo sus estrellas principales y miembros de la banda que conforma el proyecto musical han sido confirmados, se espera el regreso de todo el elenco de la primera temporada, así como la incorporación de nuevos personajes pues Netflix ha sido muy cauteloso con los detalles y solo ha reglado la primicia de que habrá un nuevo rebelde en la banda.

De la misma manera, la integración de actores de la versión del 2004 así como su regreso a los roles que en algún momento llevaron a la fama mundial a otros integrantes como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann, sigue con altas expectativas pues Estefanía Villarreal, como Celina Ferrer Mitre y nueva directora del EWS, y Karla Cossío como Pilar Gandía, la madre de Jana, cumplieron el sueño de más de un antiguo rebelde.

Algunos rumores apuntan a que se repetirá la fórmula y se integrarán actores de la versión mexicana de Televisa, por lo que interpretes como Zoraida Gómez, Jack Duarte, Angelique Boyer e incluso el de la intérprete de éxitos musicales como Tu Y Yo, Vas A Querer Volver o Como Yo Te Quiero, Maite Perroni, son de los más solicitados para su regreso a la historia que los catapultó como grandes estrellas.

Saak se suma al elenco de la serie (Foto: Instagram/@soyrebeldenetflix)

¿Quién es el nuevo integrante de Rebelde?

Se trata del joven artista conocido como Saak quien es famoso en México desde 2014, año en el que comenzó a publicar vídeos en YouTube realizando covers. Esta estrella no sólo es cantante, sino que también se desempeña como compositor y productor musical, pero ahora se desarrollará, por primera vez, como actor.

“Siempre Rebeldes”

Con el anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada, las sorpresas que Netflix le dio a la vieja y nueva generación rebelde no terminaron, pues sus integrantes estrenaron videoclip con el primer sencillo del segundo soundtrack que la producción tendrá. Se trata de Siempre Rebeldes, una canción pop, con toque dance y electro, que de inmediato ha conquistado el agrado de más de uno.

“Al fin y lo mejor es que siguen respetando la esencia pop que tenía RBD. “Que bueno que no hacen reggaetón como en su momento lo hizo Like, cosa por la que tal vez no tuvieron éxito la verdad”. “El video está muy padre porque ahora sí se ve presupuesto y concepto, cada vez agarra mejor forma esta banda”, escribieron en la publicación.

