El poderoso mensaje que Christian Nodal lanzó a sus seguidores sobre cómo enfrentar los miedos

Nodal postea frase sobre enfrentar los miedos en su Instagram (Foto: Instagram @nodal)

Christian Nodal ha estado dando de que hablar después de que en un concierto en Colombia se pusiera a llorar frente al público, expresando que necesitaba desahogarse.

Recientemente, compartió en sus historias de Instagram la frase “Face what you are most afraid of and you will be free”, lo que significa: enfréntate a lo que más le temes y serás libre.

Quizá con ello, el intérprete de Adiós Amor se refirió al momento en el que rompió en llanto en el escenario, pues agregó que no entendía las burlas de los medios hacia él, y los sentenció como personas sin empatía.

El mensaje sobre el miedo que dejó Christian Nodal en sus historias de Instagram (Captura: Instagram @nodal)

No es la primera vez que el cantante se muestra directo con sus emociones, tal vez con esa frase quiso dar entender que se enfrentó a su peor miedo o solo está buscando que sus seguidores aprendan del mensaje.

Y es que en el show de Colombia, el sonorense aceptó no ser un buen ejemplo, sin embargo, él desea que haya más empatía en el mundo y que puedan entenderlo.

“No es justo que medios nada más por sacar dinero hablen mie*** de mí, yo no soy un ser humano malo. Soy un ser humano como todos ustedes, con mis errores y mis defectos, yo solamente interpreto mis letras y mi música. Se los repito, yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que en lo mío todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo”, ésas fueron algunas de las palabras que desahogó con el público colombiano.

Nodal en el Salar de Uyuni en Bolivia (Foto: Instagram @nodal)

La foto que posteó en sus InstagramStories fue de una cuenta que él sigue, llamada Healing Sounds Vibration, que traducido significa “vibración de sonidos curativos”. En ella publican fotos relacionadas al trabajo personal, interno y espiritual.

La foto que Nodal compartió tiene en la descripción una frase del escritor Joseph Campbell y dice “La cueva a la que temes entrar contiene la verdad que buscas”. Por otro parte, en los comentarios de la imagen se pudo observar que un seguidor respondió “Nodal Emo (emoji triste)”.

Muchos medios y también los seguidores del cantante han hecho revuelo en redes sociales alegando preocupación por su estado mental, ya que de un tiempo para acá, Christian ha mostrado cambios radicales, tanto en el cabello como en la cara con sus nuevos tatuajes.

Comentario de un fan en la publicación que compartió Nodal en sus historias de Instagram (Captura: Instagram @heallingsoundsvibration)

Justo hace unas semanas, el joven de 23 años rompió el silencio sobre su salud mental tras el pleito con J Balvin y una de las cosas que dijo fue “La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?”.

Por otro lado, la grafología e influencer, Maryfer Centeno analizó el pleito de Nodal contra J Balvin y dijo que se encontraba preocupada por la situación emocional del cantante mexicano, ya que no tomó a nada bien las burlas.

Sin embargo, también arremetió contra J Balvin, expresando que él lo provocó. “Es un provocador, se está burlando de él, lo que no sabemos realmente si fue su sentido del humor o está actuando de mala fe contra Chrisitian Nodal”, comentó Centeno en el programa de Youtube de Gustavo Adolfo Infante.

SEGUIR LEYENDO: