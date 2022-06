Christian Nodal confesó que no le gustan los Tigres del Norte: “Por ahí no iba mi pasión”

Christian Nodal dijo que no le gustan los Tigres del Norte (Fotos: Instagram)

Tras meses de su ruptura con Belinda y el reciente inicio de una aparente relación con Cazzu, Christian Nodal no ha dejado de estar en el ojo público y, en esta ocasión, el cantante de Botella tras Botella reveló que la música de Los Tigres del Norte no es algo que le encante del todo.

Fue durante una entrevista con Rolling Stone en español, donde el intérprete abrió su corazón y explicó cuáles habían sido algunos de los referentes musicales que lo impulsaron a abrirse un camino en la industria musical. Pero, sorpresivamente, el famoso excluyó de su lista a los músicos encargados de éxitos como La puerta negra, Golpes al Corazón o Contrabando y traición.

“A mí no me gustaba la música regional mexicana que hacían grupos como Los Tigres del Norte. Por ahí no iba mi pasión. Yo creo que Ariel Camacho fue un antes y un después para mí. Él fue el que me inspiró con todo lo que hacía; la manera de interpretar era muy diferente, rompiendo las normas, ¿me entiendes? Cuando él cantaba en vivo le vibraba el pecho de lo fuerte que cantaba”, comenzó a decir.

Asimismo, el originario de Caborca, Sinaloa, no dudó en destacar a otros cantantes que sentaron un precedente en sus inicios musicales.

Christian Nodal continúa cosechando éxitos con el EP1 Forajido, parte del Top 10 de Billboard (FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM)

”Ya después, con el tiempo me conecté con Vicente, le puse el ojo y me fui enamorando de toda esta música, de todo lo que hizo Juan Gabriel, de lo que hizo Marco Antonio Solís, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante”, añadió.

En este sentido, Nodal apuntó que -de aquellos a quienes sí ha tomado como ejemplo- busca retomar los elementos más significativos y darle un giro más fresco para poder llegarle a las nuevas generaciones.

“Tomo las cosas que me parecen cool que hicieron antes, de los artistas de años, de décadas atrás, lo retomo; digo, “Ah, me gustó esta esencia. La voy a transformar de una manera que la juventud entienda (....) Y así es como la juventud creo que lo está aplicando. Está retomando las cosas que nos gustan de cualquier género. También la manera de interpretar… ahí sí tiene que ver mucho la cultura, ¿no?”, añadió.

Christian Nodal apuntó señaló que para él es muy importante dejar un legado de música, poética, romántica y verdadera y remarcó que el regional mexicano le permite hacer eso.

Nodal habló de sus influencias musicales (Foto: Instagram @madebyjackiebieber)

“Las letras son bellísimas, las melodías son preciosas. Creo que somos ese género al que sí le pones un poquito de atención y quieres escuchar, no a todos los artistas, sino a artistas que han marcado un antes y un después: Joan Sebastian, José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel…. Las letras, las melodías.”, dijo.

Cabe recordar que, en 50 años de historia musical, Los Tigres del Norte se han hecho acreedores a innumerables reconocimientos con canciones que retratan la realidad de miles de inmigrantes hispanos en Estados Unidos.

Además, han vendido más de 40 millones de álbumes y tiene en su haber 24 producciones grabadas. Ha recibido numerosos premios, incluido el Grammy y el Latin Grammy, así como el premio “Legends” a la Herencia Hispana en el Kennedy Center.

