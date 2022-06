Christian Nodal confesó estar arrepentido por haber rechazado a Grupo Firme: “Yo he estado pagando mis errores”

Christian Nodal confesó su arrepentimiento por haber rechazado a Grupo Firme Foto: @nodal/@grupofirme

Christian Nodal y Grupo Firme de Eduin Caz rápidamente se han posicionado en la industrial musical durante lo últimos años como unos de los representantes más importantes de la música mexicana en el mundo. Sin embargo, la relación artística y personal fuera de los escenarios ha llamado fuertemente la atención entre sus seguidores.

A finales de mayo, Christian Nodal confesó, en una dinámica en sus redes sociales, que varios artistas de renombre lo menospreciaron cuando recaló en el mundo de la música en México, entre ellos supuestamente se encontraban los integrantes de Grupo Firme.

En esta ocasión el intérprete nacido en Coborca, Sonora, tuvo la oportunidad de hablar con algunas seguidoras sobre si se arrepentía de aquella confrontación con la banda encabezada por Eduin Caz, además, resaltó que todos los errores de su pasado le han abierto el panorama de como sobrellevar las equivocaciones.

Dicho material audiovisual de poco menos de un minuto fue recuperado y difundido por una seguidora reconocida @ElenaGalindo0 en Tiktok quien compartió el video donde Nodal deja ver una faceta más madura y profesional de su parte.

“Hay que ser conscientes, yo he estado pagando mis errores. Cuando pasó lo de Grupo Firme, yo la pagué ¿Qué otra pendej*das he hecho?”, comenzó diciendo el intérprete sonorense sobre la enemistad que se produjo por sus errores infantiles cuando recién comenzaba su faceta como músico a los 17 años cuando debutó con su primer éxito, Adiós Amor en el 2017.

Christian Nodal también ahondó sobre el haber hecho público su relación con Belinda fue un error que fue escalando temas de con confidencialidad, por lo que se mostró arrepentido de sus actos: “Cuando hice mi relación pública, yo lo pagué; todo lo he estado pagando”, remarcó entre risas y con un semblante ecuánime.

Esta no es la primera vez que el joven cantautor mexicano muestra arrepentimiento por los roces que tuvo en el pasado con la agrupación sinaloense y es que a finales de mayo Nodal en un live de Instagram para sus más de 9 millones de seguidores reconoció que entre los artistas con los que desechó la idea de colaborar -en su momento-, se encontraba Grupo Firme.

Eduin Caz habló de su relación profesional con Grupo Firme Foto: @nodal/@grupofirme FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

“Yo voy a decidir con quién quiero trabajar [...] Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”, evocó el cantante de Botella tras botella, Ya no somos ni seremos, De los besos que te di y varias más.

Tras esto el cantante sonorense reconoció que aquel momento lo vio como que Grupo Firme “tomó ventaja”, después lo tomó como un impulso por su talento: “El error que cometí, gracias a Dios, les dio la luz a ese grupo, sacaron ventaja, Dios le dio luz a estas personas que le han ‘perreado’ muchísimo llegar a donde están”, confesó con notoria admiración.

En más de una ocasión la agrupación encabezada por Eduin Caz no ha ocultado su deseo por colaborar con Nodal (Foto: Instagram/@grupofirme)

Para finalizar ese tema que se convirtió en tendencia por parte de sus seguidoras, Nodal explicó que durante la última edición de Los Premios Lo Nuestro 2022, tuvo la oportunidad de limar sus asperezas mentales con la agrupación encabezada por Eduin Caz y reconoció la gran admiración que tiene por ellos al día de hoy.

“El cabrón (Eduin Caz) canta cabroncísimo [...] Me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños, me llené de ira y sin querer me convertí en lo que juré destruir, porque estas personas me admiraban”, expresó Christian Nodal.

