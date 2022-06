Karime Pindter confirmó su distanciamiento de Manelyk González y ella respondió: “Fueron malos conmigo”

Karime Pindter confirmó su distanciamiento de Manelyk González (Foto: Instagram/@karimepindter)

Acapulco Shore se ha convertido en un fenómeno televisivo que desde el 2014 no ha dejado de crear polémica entre sus participantes, pero sobre todo en sus seguidores. Dos de las más grandes estrellas que ha dejado dicho reality show son Karime Pindter y Manelyk González quienes gracias a su amistad y alianza para hacer travesuras, combatir otras integrantes femeninas e incluso autonombrarse comadres, se convirtieron en las preferidas del público.

Ahora las cosas no pintan nada bien para las chicas reality pues tras una serie de rumores, la participante de la nueva entrega de All Star: Shore, proyecto que pretende extender su contenido para así llegar a más países y otro tipo de públicos y será estrenado en unas semanas por Paramount +, confirmó que se encuentra alejada de su íntima amiga y aunque no dio los detalles, aseguró que como en toda relación, siempre se pasa por malos y buenos momentos.

“Pues mira como los toros en los toros... regular, pues como saben ahí hubo un divorcio y como que se agarraron los compadres y como yo siempre he estado más unida con (su exnovio) que con todos los chavos. Ella ya sabe que es especial para mí, pero ahorita andamos en vacas flacas, pero tenemos los sube y bajas todo; puede pasar”, expuso en el programa La Caminera.

La razones si son comentadas en redes sociales, pues después de que la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality de Televisa, se separara de su prometido Jawy Méndez, La Matrioska no se quedó del lado de su comadre, sino del compadre, posiblemente desatando la furia de Manelyk y siendo el motivo de su actual distanciamiento.

Sus declaraciones rápidamente tuvieron una repercusión en González pues en tan solo horas de que la entrevista de su ex compañera saliera, ella decidió hacer un live en Instagram donde de alguna manera sutil retomó el tema sin mencionar su nombre y comenzó a explicar sus motivos por los cuales “ya no tiene amigos famosos”, algo que fue tomado por los fans de Acapulco Shore como una indirecta para Karime.

“Voy a retomar un tema que a lo mejor y no quería como comentar mucho, ya pasó, ya superado, pero es un ejemplo: yo para qué quiero amigos famosos mierd*, que al final llevan años sabiendo que, por ejemplo, mi exnovio me ponía el cuerno con cada vieja que se le pusiera enfrente y no me decían nada”, comenzó explicando la también empresaria, quien también agregó que con estos amigos solía organizar planes y que estaba en su mejor disposición con ellos.

Por si fuera poco, la también cantante e intérprete de himnos LGBT+ Rico, Eso Mamona y La Putivuelta, aseguró que ella fue una amiga intachable que siempre apoyó incondicionalmente a todos durante el tiempo que les brindó su amistad, pues era la encargada de organizar todo y reunirlos, pero terminaron siendo “malos” y la lastimaron.

“Yo organizaba las cenas, iban a mi casa, yo organizaba los viajes, yo les ayudaba, yo hacía todo por ellos y fueron malos conmigo”, finalizó sobre el tema.

Este no es el primer gran escándalo entre “las comadres”, pues años atrás ambas también tuvieron una mediática pelea en donde Mane aseguraba que Karime le tenía mucha envidia e incluso le hacía brujería a sus espaldas. Pindter se ha caracterizado por hacer público su gusto por la santería y las artes oscuras, por ello el rumor creció a un nivel tan grande que durante una temporada del reality show de MTV se enfrentaron al grado de que los fans pedían tregua, pues les causa tristeza las peleas.

Las cosas se arreglaron y desde ese momento su relación no fue la misma, pues si bien su amistad se mostraba fuerte en redes sociales, fuera de la telerrealidad ya no compartían momentos como lo habían hecho antes del pleito.

