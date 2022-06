Salvador Pineda arremetió contra la ANDA por no ayudarlo con gastos médicos

(Screenshot: Youtube/Imagen Entretenimiento)

Luego de haber sufrido de una fractura en el fémur y cadera, Salvador Pineda negó que esté en situación de calle, pero sí confirmó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se niega a brindarle ayuda en sus gastos económicos a pesar de que ha sido miembro honorario por 25 años.

Luego de que la revista TV Notas publicara que Salvador Pineda supuestamente esté sufriendo muy fuertes problemas económicos a causa de lesiones que tendría en sus piernas, el actor negó que atravesara esa situación, pero aprovechó para arremeter contra la ANDA.

En entrevista con De Primera Mano, el histrión reveló que debido a que no está recibiendo el apoyo que la ANDA le debería proporcionar, tuvo que acudir a un hospital con sus propios medios luego de caer y fracturarse la cadera y el fémur. Además, no obtuvo la mejor atención, lo que le causó gran indignación.

Pineda hizo mención de sus telenovelas más famosas, con las que ha logrado hacer una trayectoria llena de éxitos (Foto: Twitter/@danielaromoweb)

Por tal razón, Pineda acudirá a las instalaciones de la Asociación con su representante legal, pues no está dispuesto a que no se respeten sus derechos como miembro.

“Al ANDA no le interesa absolutamente nada de los miembros. Entonces, la próxima semana tengo que ir con abogados a exigirle a estos señores que están dirigiendo el ANDA mi calidad de honorario que hace 25 años debí haber tenido”

Comentó que el argumento que le dieron para no ayudarlo es que, supuestamente, no realizó los trámites necesarios.

“Como dice que no fui a tramitarla, se canceló y se empapeló. Voy a hacer que saquen los papeles, que no se donde los tengan, para que se haga efectiva mi calidad de honorario. La ANDA no cuenta con nada, ni con ambulancia”, espetó.

Salvador comentó que sí ha pagado a la ANDA, motivo por el que le molesta que no lo hayan ayudado (Foto: Twitter/@madonnoniko)

Pineda también cuestionó la dirigencia de la ANDA, pues dijo no conocer en absoluto a quienes se encuentran a la cabeza de la institución, cuando deberían ser artistas con una larga trayectoria.

“Hay un presidente interino de apellido Muñoz, no sé el nombre, ese es el que está encargado. Lo que yo me pregunto, estas gentes que están en esos puestos como actores, ¿qué han hecho?, ¿quién los conoce, sabe su trayectoria?”

El histrión también arremetió contra la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y Elías Moreno, pues aseguró que cuando intentó contactarlos para saber de qué forma lo podía ayudar, no le contestaron.

Por su parte, la directora general de la Casa del Actor, Yucita Furlong, comentó ellos también están atravesando una muy difícil situación, pues viven solamente de donaciones ya que la ANDA continúa sin darle el pago que le corresponde.

El histrión se sumó a la ya larga lista de artistas que han manifestado su molestia debido a la mala administración de la ANDA (Foto: Twitter/@televen)

Las quejas de Salvador Pineda se suman a las de Laura Zapata, Ignacio López Tarso, Jorge Ortiz de Pinedo y Ferdinando Valencia han lanzado contra la ANDA.

Y es que desde varios años atrás los actores se han quejado de que la asociación no les corresponde como deberían, además de que señalan principalmente a Jesús Ochoa, el director general, de no ser transparente en cuanto a las finanzas.

Jorge Ortiz de Pinedo, uno de los histriones que más problemas han evidenciado, acusó el pasado enero a Ochoa de no saldar la deuda de la ANDA hacia la Casa del Actor, la cual ya asciende a los 22 millones de pesos.

Jesús Ochoa se ha lavado las manos de las acusaciones que han hecho en su contra (Foto: Instagram / @jesusochoamex)

Laura Zapata, por su parte, lo ha acusado de desvío de recursos y se sumó a una denuncia que algunos artistas levantaron ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir una rendición de cuentas.

Asimismo, el apoderado de la Casa del Actor, Javier Coello Trejo, dio a conocer en agosto que también presentó una denuncia en contra de Jesús Ochoa por evasión de manutención del asilo.

Aunado a ello, lo acusó de lesiones, tortura psicológica, administración fraudulento, desobediencia y resistencia en particulares.

Por su parte, Ochoa se defendió asegurando que no había recibido notificación alguna de las denuncias y, además, aseguró que él había sido completamente transparente y abierto con las finanzas de la ANDA, inclusive, apuntó que podían consultarse desde su sitio web.

