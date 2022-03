El nuevo método de Laura Zapata para quitar a Jesús Ochoa de la ANDA

La actriz aseguró que no habrá ganador (Fotos: Instagram/@jesusochoamex/@laurazapataoficial)

Laura Zapata contra Jesús Ochoa tendrá un nuevo capítulo en la historia de lucha de poder por lograr dirigir la Asociación Nacional de Actores. A pesar de los recientes intentos que la actriz ha realizado y todas las negativas y restricciones que el gremio actoral le ha colocado, ahora la villana de telenovelas ha optado por utilizar un nuevo recurso legal que podría favorecerla de manera indirecta en su lucha por derrocar “a los Chuchos”.

La actriz que actualmente forma parte de TV Azteca no se quedó con los brazos cruzados y en esta ocasión acudió con miembros de su planilla “Verde Oro”al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) para levantar una queja sobre las irregularidades que existen en la ANDA, con respecto a las próximas elecciones que habrá y donde su planilla fue rebotada.

“Si las votaciones se llevan a cabo, al final de las votaciones [sic] quiere decir que no existirá ganar hasta que sea verificado todo el proceso. Podrá ganar la que sea pero no le pueden levantar la mano a nadie hasta que pasen por esta verificación que hace el Centro”, expresó la actriz de melodramas como Mundo de Juguete, Pobre Niña Rica o Zacatillo, un lugar en tu corazón.

La actriz busca ocupar el puesto del actor en la ANDA (Fotos: Instagram/@laura_zapata_fans21/@jesusochoamex)

Laura Zapata no dudó en sentenciar que no le importa cual sea el resultado, porque ella no ha competido en “suelo parajo” ya que se le han puesto cualquier tipo de obstáculos por lo que su decisión de también dar batalla es solo una respuesta a todo el proceso que “le ha complicado” el actor de melodramas como Por Amar Sin Ley, Yo No Creo En Los Hombres y El Hotel De Los Secretos.

“Que nadie cante victoria, porque no vamos a quitar el dedo del renglón, porque no ha sido suelo parejo, porque no nos han dado ninguna razón que esté en cualquiera de las leyes del trabajo”, agregó ante las cámaras de Venga La Alegría, donde se le podía observar a lado de un grupo de abogadas en la denuncia que dará un nuevo giro en esta historia.

A mediados del mes de febrero la actriz se presentó en las instalaciones de la Asociación Nacional de Actores para exponer un documento que buscaba crear y postular una nueva planilla que por fin podría lograr su cometido de remover a Jesús Ochoa de su cargo como dirigente y ser ahora ella quien esté a cargo.

(Foto: Instagram / @jesusochoamex)

La hermana de Thalía mencionó que nadie quería recibirla o tomar el documento y al final no quedó otra opción más que expresarse ante diversos medios de comunicación que ya se encontraban afuera de las instalaciones de la ANDA.

Esta no es la primera vez que los actores se encuentran en el ojo del huracán por problemas personales y de dirección de la Asociación Nacional de Actores. En meses anteriores la actriz ha ligado su puesto como secretario a presuntos vínculos políticos de Jesús Ochoa y el actual gobierno de MORENA en la Ciudad de México.

Foto: Tlnovelas - captura de pantalla.

La actriz aprovechó su cuenta de Twitter en noviembre del 2021 para compartir una fotografía del actor sosteniendo la mano de la actual jefa de gobierno de la capital del país,Claudia Sheinbaum, y en el mensaje la actriz los llamó vándalos.

“Horror, los vándalos unen fuerzas mientras los socios de la ANDA no pueden cobrar y los inquilinos de @CasadelActor viven de limosnas y tiemblan ante la duda de tener que comer. Gracias a la negativa de #JesúsOchoa de dar el dinero. Quitó cuidadoras; sólo dejó 3 para 38 compañeros”, escribió Laura Zapata.

