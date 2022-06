Lis Vega sufrió una fuerte lesión antes de ser eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy

Lis Vega ya se había lastimado en los ensayos, pero ahora deberá usar collarín.

Recientemente Lis Vega sufrió una grave lesión mientras hacía su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del que salió este viernes.

En la cápsula del matutino de Televisa se pudo ver que la complicada maniobra de Lis y su compañero de baile era un tanto peligrosa, pues él debía cargarla, girarla y luego deslizarla por el arco de sus piernas rápidamente.

Mientras practicaban, la modelo se golpeó la cabeza y de inmediato acudieron a socorrerla, no había sufrido alguna lesión de gravedad.

(Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Pero al momento de estar al aire y frente al jurado, Lis Vega se volvió a golpear y en esta ocasión sintió un dolor intenso, ella incluso admitió que tuvo responsabilidad al no ejecutar bien el movimiento, pues dijo: “La verdad pobre César, fui yo que no metió la cabeza, no tiene nada que ver con la pareja, muchas veces es cosa de uno ¿Sabes?”

Después de estrellarse contra el suelo, ella permaneció ahí durante unos minutos mientras la atendían: “Me di un golpe, me di fuerte en la espalda”, dijo. A pesar

Horas más tarde, ella apareció en el programa con un collarín y una leve inflamación en su rostro, a pesar de la lesión, pudo ejecutar su presentación como cada viernes, en la emisión de este 24 de junio todas las parejas presentaron su rutina, pero Lis y César fueron eliminados, su último baile en el concurso fue una canción de rock and roll.

Tras despedirse del programa, Lis estuvo replicando las felicitaciones por parte de fans y colegas en su cuenta de Instagram, cabe señalar que hace unos días ya había dejado en claro que su prioridad no era ganar ante los demás, pues el simple hecho de bailar ya la hacía ganadora:

Tuvo que usar collarín (Foto: lasestrellas.tv)

“Yo no bailo para ganar yo gano BAILANDO porque el arte de la danza se trae en las venas , en el alma, a cada respiro, al caminar, en la pasión y entrega absoluta , ni los comentarios negativos, ni las calificaciones bajas harán que mi esencia deje de brillar , porque yo nací para esto y es mi mayor legado PARA LOS QUE CONECTAN CON MI DANZA Y CREEN EN MI”, escribió en su cuenta de Instagram.

La primer pareja de baile de Lis Vega en este concurso no fue César, sino Raúl Magaña. A principios de mayo compartió que estaba intentando tener paciencia y en su momento aseguró que no buscaba un cambio de compañero de baile.

Lis explicó que el simple hecho de bailar ya la hacía ganadora (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

“Mira yo soy una tipa respetuosa, agradezco la percepción de cada uno, tanto un comentario positivo como un negativo, yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo porque Raúl definitivamente no tiene las bases para poder llevar a una pareja y está aprendiendo y no quiero que él se angustie de que me está cargando y piense que me voy a caer”, mencionó.

Sin embargo, se dijo solidaria con Magaña y dijo que no tenía intenciones de demostrar sus aptitudes, sólo de crecer como persona y divertirse:

“Yo no pongo a juicio la coreografía de un coreógrafo, igual y estoy haciendo comedia, no bailando, pero todo está bien, la verdad no vengo aquí a demostrarle a todo el mundo que soy una excelente bailarina, vengo aquí a aprender a ser más tolerante , lo estoy haciendo con mucho amor para darle seguridad a mi pareja”, explicó. Finalmente la bailarina si tuvo un cambio de compañero.

SEGUIR LEYENDO: