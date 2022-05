Lis Vega habría respondido a Niurka por decirle ventrílocuo: “Lo mala persona no se quita”

Lis Vega habría respondido a Niurka por decirle ventrílocuo (Fotos/Gettyimages)

Hace unos días, Niurka Marcos dijo que Lis Vega se había “destruido la cara” por hacerse cirugías estéticas e incluso la comparó con un títere de ventrílocuo, por lo que la modelo ya le habría respondido.

“Hay hialurónico, que hay botox, que hay extensiones de pestañas, de pelo, uñas postizas, estamos en el 2022 (...) lo único que me hice realmente fue ponerme ácido hialurónico en los labios poque me caí hace muchos años en el teatro musical y me pusieron nueve puntos, no me gustaba la bola y quise ponerme labios frondosos que me encantan”, mencionó.

La participante de Las Estrellas Bailan en Hoy aseguró que solo se puso ácido hialurónico en los labios (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

El comentario surgió en el programa Hoy, pues Lis Vega participa en la tercera temporada del reality de baile; Cynthia Urias se involucró en la conversación y agregó “Se reabsorben, no se claven” a lo que Lis Vega respondió riendo “se quita, pero lo mala persona no, eso no se quita”.

Cabe señalar que la concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy no mencionó directamente a Niurka y en realidad, se dirigió a todas las personas que la han criticado, pero podría ser una indirecta por la cercanía entre estas declaraciones y el comentario al interior de La Casa de los Famosos.

De igual manera, la actriz pidió que la gente deje de enfocarse en su apariencia y la admiren en sus actividades profesionales:

La actriz también se refirió a las críticas que ha recibido por su aspecto (IG: lisvegaoficial)

“¿Por qué no ven las cosas positivas? Estoy bailando, le estoy entregando mi alma al público, sé que hay gente que conecta conmigo, estoy haciendo lo que amo, yo creo que hay que ser más empáticos y ver desde el amor, respetar las decisiones de las personas”, mencionó en el programa Hoy.

<b>Cuál fue el comentario de Niurka Marcos sobre Lis Vega </b>

Entre pláticas, Niurka Marcos comparó a la modelo con un títere de ventrílocuo debido a sus cirugías, pues a juicio de la bailarina, tenía una belleza natural que habría echado a perder con sus decisiones estéticas.

“Es un ventílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso”, dijo a Mayeli Alonso, dando a entender que ahora le parece físicamente mucho mayor que ella.

Niurka dijo que Lis Vega no tenía necesidad de hacerse cirugías.

En palabras de Niurka, Lis Vega habría arruinado su rostro: “Está en Hoy, en el programa de Televisa, está bailando en un show ahí y pobrecita, cómo se destruyó la cara”, compartió.

El comentario surgió cuando Mayeli y Niurka estaban hablando sobre las artistas que se hacen adictas a los tratamientos estéticos, la conversación ocurrió en el En vivo 24/7 de Telemundo, hacia el final la reciente expulsada de La Casa de los Famosos mencionó que también dependía del lugar a dónde se hicieran el procedimiento en sí.

Recientemente Lis Vega fue criticada por algunos internautas, pero ella desde ese momento explicó que su prioridad es gustarse a sí misma y seguirá haciéndose todo tipo de modificaciones siempre y cuando a ella le agraden.

Niurka dio a entender que Lis Vega ya parecía mayor que ella (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos que amo que me dicen ‘estás muy exagerada’, pues a mí me gusta lo que veo”, mencionó.

incluso se comparó con artistas como Michael Jackson o las hermanas Kardashian, Lis sostiene que si las personas la admiran, será por su trabajo sin importar cómo luzca.

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga” mencionó para Eden Dorantes en su canal de YouTube.

SEGUIR LEYENDO: