Lis Vega habló sobre las fallidas operaciones estéticas de Lyn May: “Son cosas que uno tiene que pagar”

Lis Vega tuvo un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, empresa donde trabaja para Las estrellas bailan en Hoy. La cubana continúa siendo blanco de ataques y críticas respecto a la apariencia de sus labios, pues muchas personas opinan que se “le pasó la mano” en engrosarlos para lograr una imagen sensual. Ante la pregunta de ‘¿Qué piensas respecto a eso?’, así contestó la bailarina:

“No tengo nada que pensar, más que esas personas no me lo van a poder besar, no tengo nada que opinar de eso, yo creo que las cirugías y esas cosas son muy personales, ya lo he dicho, y yo estoy bien contenta. No me gustaba mi cicatriz y me encantó ponerme hialurónico, entonces estoy a toda madre la verdad, eso es lo que menos me preocupa, lo que la gente diga de mí. Nunca me ha importado lo que la gente opine de mí porque al final qué importante puedo ser yo, que me tienen tan presente y les agradezco que se preocupen, pero hay cosas más importantes, la verdad”, resaltó.

Liseska Vega Gálvez, su nombre completo, se mostró un tanto harta de que el público y los medios sigan interesados en hablar de su imagen física, e incluso siente que dejan de lado su propuesta como artista:

“¿Es que ustedes quieren que cada vez que yo dé entrevistas quieren que yo tenga que hablar de esto con la cantidad de proyectos que yo tengo en mi vida? Quiero ver a mi mamá, estoy armando la infraestructura para estar cerca de mi familia, estoy haciendo lo que amo, que es bailar, estoy en un país que le debo todo, si ustedes creen de verdad que a mí me puedan afectar las cosas hirientes...las cosas te afectan cuando tú tienes ese problema interno, pero si tú estás sano, si tú estás en conexión con tu centro, emocional, espiritual, mental y físico, pues ni siquiera”, añadió.

Para quienes aseguran que la bailarina se ha obsesionado con lucir atractiva a costa de tratamientos estéticos, Lis aseguró que lo suyo es aprovechar los adelantos cosméticos de la ciencia, y respecto a sus labios seguirá inyectándolos porque le “gustan carnosos”:

“No puedes opinar que yo soy obsesiva porque me ponga hialurónico en los labios, yo me puse busto, casi todas las mujeres nos hemos puesto busto, no tengo más cirugías, no sé de qué tantas cirugías hablan, me hice la nariz hace 25 años y me acabo de hacer los labios hace tres años en Miami, de qué hablan de cuál es la obsesión que tengo con las cirugías, eso lo tiene que decir una persona que viva conmigo y que conozca mis traumas y no tengo trauma con eso, al contrario, me encantan los labios así y me los voy a seguir poniendo porque me gustan carnosos”.

Pero la también cantante de 44 años está consciente de los riesgos que implican los tratamientos y cirugías estéticas cuando son realizados por personal de dudosa preparación, y para ejemplo de ello puso a Lyn May, pues dijo admirar el trabajo de la famosa vedette mexicana.

“De la señora Lyn May te puedo hablar, es una institución, es una señora que sigue en los escenarios, sigue dando guerra y sigue trabajando y es una mujer que sufrió mucho porque en su época no había las condiciones que hay ahorita, la ciencia ha avanzado y tuvo que ponerse polímero y mil cosas, que son decisiones que uno toma mal y pues son cosas que uno tiene que pagar al paso del tiempo, pero son tan personales, y nadie sabe por lo que pasas cuando tomas esas decisiones y lo que ocasionó en ti el haberte dado cuenta de ‘chin, la cagué’, imagínate todo lo que habrá sufrido la señora como para que ahorita sigan juzgándola”.

Lis no considera una ofensa el ser comparada con la estrella de Bellas de noche, y por el contrario, le encantaría llegar a su edad con una carrera activa y gozando del gusto del público:

“A mí cuando me dicen que me parezco a Lyn May me encanta, ojalá pudiera llegar a los 80 años yo haciendo split todavía en los teatros y ganando plata, con nietos... hay que ver más a profundidad de las cosas tan terrenales, pienso yo, y yo estoy conectada con el baile, con mi público, vienen proyectos maravillosos tanto en la actuación como en el teatro musical y con mi música”, contó la intérprete.

