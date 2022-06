“Hoy no circula su nave”: captaron a Mafe Walker viajando en combi

Mafe Walker fue captada viajando en combi.

Luego de que hace unas semanas el programa Venga la alegría tuvo como invitada a Mafe Walker, una médium que asegura tener la facultad de hablar en idioma extraterrestre, la mujer se hizo viral en las redes sociales, y no de forma positiva necesariamente.

De inmediato surgieron memes y bromas respecto a la estudiosa de la espiritualidad, quien asegura haber tenido “un despertar” tras el cual ahora posee habilidades de comunicación en “lengua extraterrestre sensorial”.

Incluso surgieron en las redes temas musicales a ritmo electrónico y de reggaetón con las peculiares elocuciones que la mujer nacida en Cali, Colombia en 1977, y quien desde hace algún tiempo radica en México.

El momento es viral en redes sociales

Ahora, pasado el boom de su viralización, el usuario de TikTok @alejandroromero8372 compartió un video en el que se puede apreciar a la mujer que dice formar parte de “la confederación galáctica” a bordo de una unidad de transporte público.

“Como cuando se te descompone la nave espacial y te toca viajar en la combi”, dice el video publicado. En la grabación difundida este lunes 20 de junio se puede ver a Mafe Walker vestida con una blusa anaranjada, pantalón de cuadros y su habitual pashmina. La médium luce un semblante tranquilo y se le ve concentrada revisando su teléfono celular sin levantar la vista.

“Hoy me tocó viajar con mi amiga extraterrestre”, agregó el usuario. Llama la atención que al interior del vehículo se observa que sólo una pasajera lleva puesto el cubrebocas, no así la mujer que asegura haber abierto “portales dimensionales con energías del universo”.

Crearon Remixes Basados En El Idioma Alienígena De Mafe Walker

El breve clip generó más de 40 mil likes y casi mil 400 comentarios, donde se puede leer: “Lo que no sabe es que estás en un viaje astral”, “Es que hoy no circula su ovni”, “Nadie le hace plática porque no le entenderían, hasta eso se ve que viene en son de paz”, “Es que hoy es lunes de calcomanía ultravioleta galáctico, y su nace no vuela hoy”, “Lo que no sabes es que le está mandando las coordenadas de la combi a los aliens”, “Uy, fuera de broma su rostro refleja que la está pasando muy mal”.}

Hace unos días, la popular reina del TikTok mexicano, Érika Buenfil, también se subió a la ola de memes y bromas referentes a Mafe. La protagonista de Marisol sorprendió a sus más de 15 millones de seguidores en dicha plataforma con una grabación donde se le puede apreciar recostada sobre unas almohadas mientras trata de imitar -a manera de parodia- los sonidos que externó la “médium interdimensional” durante su entrevista en el matutino.

La mujer asegura haber recibido dones tras abrir portales de percepción (Foto original: Instagram @mafewalkerstarseed | Edición: Infobae)

Y finalizó su intervención con la siguiente frase: “Verg*, pues ¿qué pregunté?”. Los internautas no sólo aplaudieron la parodia, también refrendaron el título que le otorgaron desde hace algunos meses debido a que es considerada como la primera actriz mexicana que se atrevió a hacer parodias dentro de la plataforma.

“Ni a mis clases tan temprano”. “Amo esa mujer demasiado”. “Me encanta tus vídeos son los mejores”. “Sólo tú para sacar mis mejores risadas hoy”. “Parece que yo hablo cuando estoy llorando”. “Ah, vida, no me haga eso, me había olvidado de esta conversación de los marcianos”. “No pues que lo entendí todo. No, mentira, no entendí nada”, fueron algunas reacciones.

Walker ha llegado a altos niveles de relevancia en internet, sin embargo, no es el único beneficio que ha conseguido. De acuerdo con lo que se conoce, la colombiana cobra por sesiones en las que promete hablar con seres originarios de otros planetas.

En caso de querer una sesión con la autodenominada médium, es necesario calcular la cantidad de tiempo que se desea. La activación de códigos galácticos y conexión de energía, como les dice ella, puede llegar a costar 75 USD. Se puede agendar una cita con ella desde los 25 USD. El contacto con Walker se puede hacer a través de su cuenta oficial de Instagram o desde su WhatsApp.

SEGUIR LEYENDO: