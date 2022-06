A bailar y cantar con aliens: La cumbia a Mafe Walker se hizo viral

Mafe Walker ya tiene cumbia (Foto: Twitter)

Mafe Walker, la mujer colombiana que se hizo viral al asegurar que puede comunicarse con alienígenas sigue dando de qué hablar. Ahora se puso en tendencia por la cumbia que un creador de contenidos hizo en su honor.

Fue el youtuber Mister Cumbia quien subió a la plataforma un video de casi cuatro minutos cantando una cumbia de la mujer que “saltó a la fama” tras su participación en el programa de revista Venga la Alegría de TV Azteca.

“Hay una colombiana, yo la miré en TikTok, hablaba medio raro, nada se le entendió; su nombre Mafe Walker, así se llama el mujerón. Ella habla con los aliens, su lenguaje presentó”, inicia la canción.

“Quiero hablar yo con los aliens, si lo permite usted. Vamos a ver si nos escuchan y a ver si nos contestan. A la cuenta de tres”, continúa, antes de comenzar un coro en idioma alienígena que solamente él y Mafe Walker entienden.

El video, que también fue subido a otras plataformas ha sido bien aceptado por las personas, pues se ha reproducido más de 100 mil de veces.

“Que buena cumbia. Ya la estoy escuchando a todo volumen”, “Ay no mmn, no puedo con esto, haber si escuchando el cumbión me levanto para ponerme a limpiar shawww”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.

Pero no es la única canción en honor a la colombiana. El usuario David Zaragoza compartió en su perfil de Facebook una creación musical que produjo a partir de la supuesta habla extraterrestre. Con bajo eléctrico, trompeta y una base de batería, el tema “samplea” las elocuciones de la medium dándole un toque “cósmico”.

Foto original: Instagram @mafewalkerstarseed | Edición: Infobae

Con el texto “Frecuencias vibracionales de otras dimensiones”, en el clip aparece Mafe y el músico, quien ejecuta la melodía en una edición de video.

Además, también circula otra composición musical basada en el tema viral. Se trata de un pegadizo remix mezclado por el DJ Bart de Los Reyes en el que se pueden escuchar ritmos urbanos al más puro estilo del reggaetón.

“Voy a emanar una frecuencia solar, vibracional de otras dimensiones, son códigos galácticos al sonido”, se puede escuchar en la voz de Mafe en el video ilustrado con imágenes de personas bailando y “perreando” al ritmo de la peculiar entonación.

Mafe Walker también hace sesiones presenciales en diversos lugares turísticos de México. (Instagram Mafe Walker)

En la ejecución del tema se mezcló la voz de la estudiosa de lo espiritual con la base de ritmos característica del género. Estas peculiares creaciones musicales dividieron opiniones en las redes sociales, pues mientras apara algunos usuarios resultó muy divertido, para otros ya es excesiva la atención que ha recibido la mujer.

Desde su aparición en la televisión nacional, la popularidad de la gurú ha aumentado radicalmente, pues antes de ello contaba con 21 mil seguidores, y tras la entrevista que le brindó a Patricio Borguetti y Roger González en el programa de TV Azteca, la colombiana aumentó su cantidad de followers a 66 mil 300: en TikTok ya suma más de 80 mil seguidores, y en Instagram cuenta con más de 24 mil.

Lo expuesto por la colombiana ha dividido opiniones; entre la incredulidad y el respeto -haciendo énfasis en la libertad de creencias y de culto-, Mafe brindó a la televisión mexicana un nuevo clásico para recordar y ahora peculiares creaciones musicales que dan cuenta de su impacto.

