Andrea Escalona recordó su noviazgo con el polémico Daniel Bisogno: “Lo que haga en su alcoba es muy de él”

Fotos. @andyescalona_ / IG.- @bisognodaniel / IG.

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Andrea Escalona, ya que tras la muerte de su mamá, la productora Magda Rodríguez, se ha enfrentado a la ausencia más grande de su vida y aunque siente una profunda tristeza, se ha mostrado entera frente a las cámaras de Hoy, en el que ha sentido el apoyo de sus compañeros, pero especialmente de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

La actriz y conductora descarta cualquier descontento con las presentadoras del matutino de Televisa e incluso sabe que fueron ellas quienes más la cobijaron tras el deceso repentino de su jefa, amiga, confidente y madre.

A casi tres meses de la muerte de Magda Rodríguez, Andrea Escalona se sinceró con la periodista Mara Patricia Castañeda sobre cómo ha sido su vida desde aquel 1 de noviembre.

Aceptó que jamás supo si su madre padeció una enfermedad e incluso hasta el día de hoy no sabe porqué murió: “Cuando la vi tendida dije ' no puede ser si la vi ayer y bien, no de que se iba a morir’. Así, perfecta, murió. Cuando la encontré estaba con la boca abierta, como ella dormía... ni se movío ni se dio cuenta que se murió. Esa cosa le explotó en el estómogo y yo la encuentro sangradita de que le explotó y se desangró”.

Escalona confesó que aún no cree en el fallecimiento de su mamá y la siente a su alrededor, pero descartó contactarla con una medium por lo menos durante este año.

“Siento que está de vacaciones. No me termina de caer el 20. No me he hecho a la idea y espero seguir en mis creencias y que mi mamá está en otra dimensión, pero que siempre estará y no la voy a perder″, dijo entre lágrimas.

“La siento todo el tiempo, todos los días, que me habla cosas, me sopla cosas”, aseguró.

“No le quiero dar lata, la siento y hablo con ella, .... pero me gustaría contactarla en el año, lo que pasa es que no nos debemos mucho”, destacó sobre la posibilidad de buscar la energía de su madre.

Andrea Escalona aprovechó para desmentir un distanciamiento con sus compañeras en Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

“Son unas reinas, las amo y son maestras de vida y de la televisión. Admiro mucho su lugar y esa silla, respeto mucho su tiempo de vuelo”, comentó sobre los constantes rumores de rivalidad con sus co- conductoras.

“Yo no sé lo que se diga o no, esos son chismes. La calidad humana de Galilea Montijo como de pocas mujeres, porque son muchos detalles, es una tipaza. Andrea es súper cariñosa, súper maternal, de familia, te abraza. No sabes cómo estuvieron las dos con lo de mi mamá”, aseguró.

La hija de Magda Rodríguez también recordó el noviazgo que sostuvo con Daniel Bisogno hace más de 10 años y se pronunció sobre el escándalo que protagonizó el conductor de Ventaneando con Javier Ceriani, de Chisme No Like!

“Conmigo siempre ha sido un tipazo. A mí no me importa lo que haga Daniel en su cama o su alcoba y es muy de él y su entorno. Si un día le tiene que dar una explicación a alguien es a su hija o quizá no, pero de ahí en fuera, creo que lo que cada quien haga en su cama o alcoba es suyo”, destacó

“Conmigo siempre fue un caballero. Es un tipo súper profesional, apasionado a la televisión, que le ha dado su vida y chamba a TV Azteca, a Pati, es muy leal. Es un buen amigo, es un buen hermano, un buen papá, un buen hijo... Es algo de la vida privada de Dani”, defendió a su amigo y ex pareja hace casi 13 años.

Daniel Bisogno y Andrea Escalona sostuvieron un noviazgo de aproximadamente un año y aunque fue muy formal y existió mucho amor, no tenían los mismos objetivos de vida. Ella aún quería divertirse y continuar con su vida profesional, mientras él quería formar una familia.

“Corto a Daniel queriéndolo mucho. Fue la primera vez que me rompieron el corazón de verdad”, aceptó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Galilea Montijo pasó la Navidad con hija de productora de “Hoy” que murió hace unas semanas

“No lo apruebo y no me gustó en absoluto”: Andrea Escalona reaccionó a las especulaciones de que Magda Rodríguez murió por brujería

“¿Por qué dicen que no te quiero?”: Galilea Montijo y Andrea Escalona regresaron a “Hoy” en medio de fuertes versiones de rencillas