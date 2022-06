Tras ser absuelto por plagio, Ed Sheeran fue indemnizado por más de un millón de dólares (Reuters)

La estrella británica del pop Ed Sheeran recibió el martes una indemnización de más de un millón de dólares por daños y perjuicios para cubrir sus gastos judiciales tras ganar una batalla legal con unos compositores que le acusaron de plagio.

A principios de abril, la Alta Corte de Londres dio la razón al cantante de 31 años, al término de un juicio que él consideró emblemático de las prácticas abusivas que asolan la industria musical.

En opinión del tribunal, Sheeran no copió “deliberadamente” ni “inconscientemente” parte de la melodía de la canción de “Oh Why” (2015), compuesta por Sami Chokri y Ross O’Donoghue, para su “Shape of You”, una de las canciones más escuchadas en el mundo.

En una sentencia complementaria dictada el martes, el juez Antony Zacaroli dictaminó que los demandantes debían pagar unas costas judiciales de 916.200 libras (1,125 millones de dólares, 1,067 millones de euros).

Durante el juicio, que duró diez días en marzo, se reprodujeron los dos temas y, por error, un extracto de una canción inédita de Ed Sheeran.

El artista negó haber “tomado prestadas” ideas de compositores menos conocidos, mientras que el abogado de los demandantes, aunque reconoció su “genialidad”, lo acusó de ser “una urraca”.

La estrella de pop británica Ed Sheeran no cometió plagio en su gran éxito "Shape of You", una de las canciones más escuchadas del mundo, concluyó la Alta Corte de Londres (Reuters)

Después de que Ed Sheeran ganara la ardua batalla por los derechos de autor en Reino Unido por su canción “Shape of you”, el cantante abrió su corazón y contó algunos de los estragos que este juicio tuvo en su salud mental.

Fue durante un video que el intérprete publicó en redes sociales, donde habló un poco más a profundidad sobre todo lo sucedido y aprovechó para señalar que, aunque la resolución del caso fue a su favor, esto no indica que no le haya afectado la situación.

“Solo hay tantas notas y muy pocos acordes usados en la música pop. Es probable que ocurra una coincidencia si se lanzan 60.000 canciones todos los días en Spotify. Son 22 millones de canciones al año y solo hay 12 notas disponibles”, comentó Ed Sheeran.

En este sentido, el artista británico puntualizó que no quería invalidar las heridas que ambas partes del caso pudieron sufrir, pero desde su experiencia señaló que fue un proceso complicado, pues al final, aunque es famoso no deja de ser una persona.

“Sólo quiero decir que no soy una entidad. No soy una corporación, soy un ser humano, soy un padre, soy un esposo, soy un hijo. Las demandas no son una experiencia agradable”, dijo.

“Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, siento que reclamos como este son demasiado comunes ahora y se han convertido en una cultura en la que se presenta un reclamo con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales”, remarcó.

(Con información de AFP)

