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Ocho familias perdieron sus hogares en incendio nocturno en finca de Génova, Quindío

La emergencia sorprendió a los habitantes mientras dormían, movilizando maquinaria y equipos de socorro para apoyar a las familias damnificadas, mientras las causas del fuego aún se investigan

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Fuego destruyó viviendas en la vereda La Coqueta, 14 personas damnificadas - crédito Alcaldía Municipal de Génova/Facebook
Fuego destruyó viviendas en la vereda La Coqueta, 14 personas damnificadas - crédito Alcaldía Municipal de Génova/Facebook

El sábado 27 de junio de 2026, un incendio estructural en la finca Gibraltar de la vereda La Coqueta, en Génova, dejó a ocho familias afectadas y movilizó a los cuerpos de emergencia locales.

De acuerdo con información entregada por el alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua, unas 14 personas, entre ellas tres menores, resultaron damnificadas.

El incendio generó la intervención inmediata de los Bomberos, quienes se desplazaron al lugar apenas se enteraron de la noticia para contener las llamas y asegurar la zona.

El mandatario municipal, Diego Fernando Sicua, señaló que la emergencia se produjo mientras los habitantes dormían, lo que incrementó el riesgo para los residentes de la finca. “Lamentablemente, en la madrugada del día de hoy se presenta un incendio estructural en la vereda La Coqueta, finca Gibraltar”, relató Sicua en declaraciones difundidas por Caracol Radio.

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Emergencia en finca Gibraltar, Génova: incendio dejó a decenas sin hogar - crédito Alcaldía Municipal de Génova/Facebook
Emergencia en finca Gibraltar, Génova: incendio dejó a decenas sin hogar - crédito Alcaldía Municipal de Génova/Facebook

Según el reporte del alcalde Sicua, la coordinación entre los equipos de Bomberos y las diferentes secretarías de la administración municipal resultó fundamental para la atención inmediata. La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación se encargaron de entregar las ayudas humanitarias y de evaluar la infraestructura dañada.

El impacto del siniestro alcanzó tanto a adultos como a menores de edad. “Tenemos ocho familias afectadas, aproximadamente 14 personas miembros de esta familia y donde se encuentran tres menores de edad”, especificó Sicua.

El funcionario confirmó que los organismos de socorro permanecieron en el sitio para verificar el estado de las viviendas y apoyar a los damnificados. Además de la asistencia inicial, la administración municipal desplegó maquinaria amarilla para remover escombros y demoler áreas comprometidas, buscando reducir el riesgo de nuevos colapsos.

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Hay unas partes muy afectadas que en su momento vamos a tener que demoler para minimizar el riesgo dentro de los habitantes”, explicó el alcalde de Génova.

Génova movilizó ayudas tras incendio en finca Gibraltar: ocho familias resultaron afectadas - crédito Alcaldía Municipal de Génova/Facebook
Génova movilizó ayudas tras incendio en finca Gibraltar: ocho familias resultaron afectadas - crédito Alcaldía Municipal de Génova/Facebook

En cuanto al origen del incendio, las causas permanecen bajo investigación. Las hipótesis iniciales mencionadas por los vecinos apuntaron tanto a un posible problema en el cableado eléctrico como a un silo ubicado en la finca.

“Aún no sabemos bien las causas del incendio. Algunas personas hablan de un silo (depósito), otros hablan de un cableado eléctrico. Estamos a la espera de una evaluación por parte de los expertos”, indicó Sicua, quien pidió paciencia a la comunidad mientras se desarrolla el peritaje técnico.

El proceso de gestión de ayudas se activó con rapidez. El alcalde informó que, además de la respuesta municipal, se solicitó el apoyo del gobierno departamental y de las autoridades de Gestión de Riesgo para ampliar la asistencia a los damnificados.

Ya se le está informando sobre los hechos al grupo que tenemos de gestión de riesgo y se están mandando los formatos que se requieren para pedir las ayudas humanitarias para estas familias”, aseguró el mandatario local.

Las labores de apoyo continuaron durante la jornada, con la participación de funcionarios municipales que supervisaron la entrega de kits de emergencia y la evaluación de daños en la finca Gibraltar.

Incendio en Génova, Quindío - crédito Alcaldía Municipal de Génova/Facebook
Incendio en Génova, Quindío - crédito Alcaldía Municipal de Génova/Facebook

Los afectados recibieron insumos básicos y acompañamiento psicológico, parte del protocolo establecido para este tipo de emergencias.

El alcalde Sicua destacó la importancia de la colaboración institucional para enfrentar el incidente: “Por parte del gobierno municipal ya estamos atendiendo de manera directa también con ayudas a estas familias damnificadas”.

El funcionario reiteró su llamado a las entidades departamentales para que refuercen los recursos destinados a la atención de emergencias en zonas rurales como La Coqueta.

La incertidumbre sobre el origen del fuego mantiene en alerta a la comunidad, que espera el dictamen oficial de los expertos. Las autoridades municipales han insistido en la necesidad de fortalecer la prevención y la inspección de las instalaciones eléctricas en predios rurales del municipio.

La atención a los damnificados y la reconstrucción de las áreas más afectadas conforman ahora la prioridad de la administración local de Génova, que continúa coordinando acciones junto a los equipos de socorro y las entidades de gestión de riesgos.

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