Colombia

Alias Otón extorsiona a comerciante desde La Tramacúa y evidencia fractura en ‘Los Costeños’

El registro plantea que el señalado cabecilla mantendría capacidad de intimidación fuera del penal mediante subordinados que vigilan una zona cercana a un hecho familiar

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La grabación muestra a Otón Alfredo Peralta Estupiñán con amenazas contra un comerciante de Soledad y referencias a los movimientos de su familia -crédito @Lanotadigitalc/X

La aparición de un video grabado desde la cárcel por alias Otón, cabecilla de Los Costeños, puso de nuevo en alerta a las autoridades y a la comunidad de Barranquilla y Soledad.

Las imágenes exhiben a Otón Alfredo Peralta Estupiñán intimidando a un comerciante, a quien le exige un “aporte de guerra” y le da veinte minutos para responder, bajo la amenaza explícita de represalias armadas.

A pesar de estar recluido en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (La Tramacúa), el cabecilla demuestra acceso a información personal detallada de la víctima y su familia, lo que refuerza la percepción de control territorial.

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El registro audiviosual sorprendió a los investigadores, pues evidencia que las extorsiones y amenazas contra comerciantes en Soledad siguen siendo ordenadas desde centros penitenciarios, a pesar del endurecimiento de los controles.

Establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar La Tramacúa.
Peralta Estupiñán permanece recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, un penal de alta y mediana seguridad - crédito Inpec

“Usted se está dando cuenta que ahí, a pocas casas suyas, a mí me mataron a mi familia, ¿no, verdad? En una masacre. Ahí donde vive usted, porque estoy mandándole el video donde está, donde está toda mi gente ahora mismo ahí. Le estoy hablando de parte de la nueva generación, la gente del Menor, ¿oyó? Yo sé que usted anteriormente me le ha pagado a otra persona. No me interesa a quién le pague. Si busca padrino, me tiene que dar veinte veces lo que le voy a pedir“, expresó la cabecilla.

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La grabación revela detalles personales de la víctima: Otón menciona los horarios laborales de la esposa del comerciante, los recorridos de sus hijas y compras recientes de teléfonos celulares.

“Su esposa sale a las seis del trabajo de la gobernación y llega a su casa, ahí al apartamento donde le estoy enviando ahora mismo mis hombres. Usted, usted llega totalmente... Usted llega a las nueve de la noche. Tengo ubicada a sus hijas, tengo ubicado todo lo suyo, dónde anda, dónde vive. ¿Qué tal si a usted le robaran ahora mismo los celulares que le compró a su esposa, le compró a sus hijas? Pa que se dé cuenta usted cómo lo tengo ubicado, los iPhone que compró, el oro que usted mueve, la rifa que usted hace", afirmó alias Otón durante el video.

Alias Otón afirmó que la vivienda del comerciante está cerca del lugar donde fueron asesinados varios integrantes de su familia y usó ese dato como intimidación - crédito Captura video
Alias Otón afirmó que la vivienda del comerciante está cerca del lugar donde fueron asesinados varios integrantes de su familia y usó ese dato como intimidación - crédito Captura video

El cabecilla no presenta el cobro como un hecho aislado, sino como parte de una obligación periódica. Al exigir el “aporte de guerra”, utiliza un término común en esquemas de extorsión sostenida, que pretende normalizar el pago y someter a los comerciantes a una lógica de tributo constante.

La estructura interna de Los Costeños también aparece bajo escrutinio. “Otón” se distancia de la línea de mando tradicional encabezada por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y afirma actuar por cuenta de la Nueva Generación, bajo órdenes de alias El Menor. En sus palabras: “Así me salga el propio Castor, no estamos copiando de Castor ni puta mierda”.

Fragmentación del grupo y nuevas disputas de poder

La referencia a una “Nueva Generación” y la mención explícita de “la gente del Menor” indican, según las autoridades, la existencia de subestructuras que operan con autonomía dentro de la organización.

Este fenómeno de fragmentación fue documentado en investigaciones recientes, que advierten sobre la disputa de rentas ilegales y el aumento de la presión sobre las víctimas.

La investigación busca determinar si la difusión del video prueba que las operaciones de extorsión de Los Costeños siguen siendo dirigidas desde centros penitenciarios- crédito Colprensa
La investigación busca determinar si la difusión del video prueba que las operaciones de extorsión de Los Costeños siguen siendo dirigidas desde centros penitenciarios- crédito Colprensa

La proliferación de células independientes incrementa el riesgo de violencia y dificulta los intentos de contención por parte de las fuerzas del orden. Los comerciantes se ven atrapados entre varias facciones que compiten por el control y la recaudación de extorsiones, lo que eleva la exposición a amenazas y ataques.

En el video, Otón utiliza como argumento la masacre ocurrida el 3 de julio de 2025 en el barrio La Fe, Soledad. Durante ese ataque, hombres armados ingresaron a una vivienda y asesinaron a su madre, Esperanza Estupiñán de Peralta, y a su cuñado Wilderson Enrique Hernández, mientras que su hermano resultó herido y falleció posteriormente.

“Usted se está dando cuenta que ahí a pocas casas suyas a mí me mataron a mi familia, ¿no, verdad?”, dice Otón, reforzando la amenaza con el recuerdo del crimen.

La estrategia comunicativa de Otón integra amenazas directas con la exhibición de información personal y referencias a hechos violentos recientes: “La orden que tengo es echarle bala a usted hoy mismo… si no habla conmigo en 20 minutos”, se escucha en la grabación. Con esta advertencia, busca infundir miedo inmediato y obligar al pago.

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