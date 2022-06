La influencer Manuela Gutiérrez respondió al chef Edgar Núñez por llamarla “gorrona internacional”

Manuela Gutiérrez reconoce que para algunas personas lo que hizo estuvo mal, por ello ofrece disculpas al chef Edgar Núñez. Sin embargo recalca que para ella no actuó incorrectamente y que a fin de cuentas el supuesto pleito benefició a ambas partes, pues sus seguidores fueron aumentando.

La influencer Manuela Gutiérrez respondió al chef Edgar Núñez, luego de que la llamara “gorrona” por solicitarle una mención en sus redes a cambio de una comida para dos personas en su restaurante. La joven señaló que no todas las propuestas de trabajo tienen que ser siempre aceptadas y que en el medio es normal que los busquen para colaborar o viceversa, que no tiene nada de malo y que a pesar de haber sido grosero el chef, ambos ganaron seguidores, hecho que iba a suceder con la mención e historias en Instagram.

Últimamente se han viralizado quejas de chefs contra influencers que piden comida gratuita a cambio de menciones, lo que claramente para algunos se trata de un abuso, mientras que para otros es algo totalmente justo. Hace poco el chef mexicano, Edgar Núñez evidencio a la influencer Manuela Gutiérrez por pedir una comida gratis en uno de sus restaurantes a cambio de una historia anclada en IG.

“Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, decía el mensaje enviado por Manuela Gutiérrez a Edgar Núñez.

Clasificándola como gorrona e inaugurando la sección de gorrones internacionales. Reiteró que la función de un influencer es mejorar la vida de las personas sin pedir nada a cambio y destacó que el primero de ellos que tuvo fue su papá.

Ese fue el tuit donde el chef Edgar Núñez exhibió a la influencer, además de burlarse de su oferta, la llamó gorrona internacional Screenshot: Twitter/@EdgarNunezM

Manuela Gutiérrez mencionó que el chef la tiene bloqueada de las redes sociales y aseguró que ella solamente es una creadora de contenido.

“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba. Si él lo tomó mal, no fue mi intención y nos vemos la próxima semana en México”, dijo por medio de historias en su IG personal.

Para concluir su mensaje añadió: “Nos encontramos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo con todo. Están en su derecho a decirme lo que quieran. A mi parecer no actué mal, solamente estaba haciendo una propuesta de trabajo y si él lo tomó a mal, pues sinceramente no era mi intención. A las personas que me están enviando mensajitos de apoyo se los agradezco infinitamente y las que me están enviando mensajes no tan bonitos, no pasa nada, no hay que clavarnos”.

Para la influencer lo que pasó con el chef no es de importancia, pues comprende que no a todas las personas les agrada o creen que ese tipo de estragias funcionen para ayudar a crecer un negocio Foto: Instagram/@manuguti95

Con lo anteriormente mencionado quedó claro que ofreció disculpas no solo al chef, sino a los seguidores y comensales del chef, además de que no le preocupa lo que diga de ella Edgar, pues a fin de cuentas ambas partes se vuelven más conocidas por ese tipo de situaciones.

Aparte de ser influencer, también es una abogada recién graduada y está orgullosa de lo que ha logrado a lo largo de su carrera, pues ha ejercido derecho mercantil internacional y ha sido monitora civil del consultorio jurídico, por lo tanto no se ha dedicado exclusivamente a viajar, según su propio testimonio.

Mientras que el chef ya cuenta con fama y es dueño de dos restaurantes, el Sud777 y el Comedor Jacinta, el segundo de ellos según el Latín America’s 50 Best, es reconocido como uno de los mejores.

