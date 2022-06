Lolita Cortés recordó su rechazo a Ilse cuando era crítica de La Academia: “Ya me tenía hasta acá”

Lola Cortés no confió en el valor de la crítica de Ilse (Foto: Instagram @soylolacortes / @ilsemariaolivo)

Con el inicio de las transmisiones de La academia 20 años, la nostalgia por lo sucedido en la primera generación ha invadido al público fiel al programa de talentos vocales que lanzó TV Azteca en 2002, cuando impactó en la audiencia y se convirtió en un fenómeno de popularidad.

Antes de la gala de estreno de la emisión conducida esta vez por Yahir, la televisora transmitió un especial de recuento de algunos momentos emotivos y polémicos que se vivieron desde el inicio del reality, los romances de los alumnos y las fuertes críticas del panel de expertos.

Fue Lola Cortés quien recordó en la emisión el sonado conflicto que vivió durante la cuarta generación del programa, cuando se incorporó al panel de críticos Ilse Olivo, integrante de Flans y conductora, lo que entonces no le cayó muy en gracia a la prestigiosa actriz de teatro musical.

Lola Cortés ha sido llamada "La juez de hierro" por la dureza de sus comentarios desde las primeras emisiones (Foto: captura de pantalla/Youtube)

Así recordó Lolita cómo comenzó la tensión entre ellas: “Todo empezó así: llego a una junta previa al estreno de la cuarta generación, se encuentran el productor y el señor López Gavito. Me sientan y me dicen: ‘Oye, tenemos pensado invitar a esta chica, a esta señora a hacer crítica, ¿Qué opinas? pues me descosí”, recordó Lola, cuya opinión sobre la trayectoria de Ilse no le mereció halagos.

“Yo opiné: ‘Ay, por favor ¿Cómo se les ocurre? A ver, estamos buscando cantantes, intérpretes, artistas verdaderos, pertenece a una generación en donde no eran eso, eran simplemente moda, eran simplemente pantalla. Ni si quiera cantaban’. Me descosí hablando terriblemente, me expresé terriblemente mal de la crítica que iban a invitar y se mueren de la risa y les digo ‘¿Y ustedes de qué se ríen?’ y en ese momento dicen: ‘Se va a quedar, por eso. Porque estábamos esperando esa reacción tuya’”, contó la actriz.

Las críticas se enfrentaron en varias ocasiones, como cuando Lola descalificó el talento de Flans (Foto: Captura de pantalla)

Una vez incorporada la cantante de Las mil y una noches al programa, la relación no fue del todo cordial, de hecho la labor de Ilse fue deficiente a consideración de Lolita. Así lo recordó:

“Viene la final de La academia y ya me tenía hasta acá. Yo había veces que no escuchaba lo que decía y me decían: ‘Lola, dijo esto, dijo el otro’ y por eso yo creo que ella dice que era inventado, lo que pasa es que yo no escuchaba. Yo decía ‘No puede ser que esté diciendo esto (a los alumnos), no puede ser que esté diciendo lo otro’, yo estaba harta y yo decía ‘es que los estaba llevando para otros lugares, no está dando, no está ayudando”, sentenció.

Ilse ha declarado que haber participado en La Academia fue "la experiencia laboral más horrible" de su vida (Foto: Instagram)

La convivencia con la integrante de Flans no fue del todo llevadera y se mantuvo la tensión durante los meses que duró el programa y fue hasta la gala final del show cuando las críticas intercambiaron un breve diálogo.

“Llegamos a la final que fue en Monterrey, lo recuerdo perfectamente, una tontería y estábamos compartiendo una bolsa de chicharrones y entonces voltea y me dice: ‘¿Me das?’ y no le contesté, no tenía yo ganas, yo soy así, perdón, no vengo a hacer amigos, yo vengo a trabajar. Entonces ella me dice: ‘Me imaginé que no me ibas a contestar’ y se va”, expresó la actriz de The Prom: El musical.

Lolita Cortés ha dedicado su vida al teatro desde los 8 años (Foto: Instagram)

Sin embargo, tiempo después de finalizado el programa, Lola tuvo la oportunidad de redimirse ante Ilse:

“Un año más tarde voy a un programa, le pido una disculpa y ya, no había estas redes sociales y era pararme en la calle, gritarme de coche a coche, en el super las señoras, y yo decía que ya estoy harta, que me dejen en paz”, recordó.

