Ema Pulido explotó contra Manelyk por renunciar a Hoy: “Lo que sale por tu boca es porquería”

Luego de ocho semanas de permanencia en Las estrellas bailan en Hoy, el reality de baile interno del programa matutino de Televisa, Manelyk González anunció su salida y causó revuelo entre los jueces del programa.

Y es que intempestivamente la influencer, quien hace pareja con Carlos Speitzer en el programa, comunicó su decisión de dejar el concurso puesto que ya tiene en puerta otro proyecto del que no dio de talles, pero aseguró que ya había pactado con meses de anticipación.

La producción aún no ha comunicado quién tomará el lugar de Manelyk (Foto IG @carlos_speitzer )

“Lamentablemente tengo otro proyecto que también es trabajo. No quiero quedar mal aquí, pero tampoco puedo quedar mal con otras personas que tengo compromisos. Me duele muchísimo, no me quiero ir; aunque peleamos y discutimos es normal, pero me he encariñado muchísimo con Carlos y la producción, respeto muchísimo a los jueces y a todos mis compañeros. (...) No sé si hoy sea mi último baile, depende cómo lo hagamos, o el viernes”, compartió la ex integrante de Acapulco Shore y de La casa de los famosos para sorpresa de Galilea Montijo y los jueces.

Ema Pulido confesó sentirse decepcionada por la decisión de Manelyk. (Foto Twitter: @programa_hoy)

El anuncio de Mane causó la tristeza de su pareja de baile, pero también el desconcierto de los jueces. Así lo expresó Andrea Legarreta luego de que Mane con Carlos bailaran el tema Dancing With Myself, de Billy Idol.

“Me agarraron de sorpresa para mal, porque ustedes dos han sido una pareja que me ha gustado mucho desde el principio, que nos han movido y les hemos agarrado mucho cariño, personalmente, sabes. Ahora sentí como una tristeza profunda”, dijo la esposa de Erik Rubín.

Ema Pulido no se quedó atrás y arremetió en contra de Manelyk: “Estoy asombradísima, la verdad, y estoy feliz de que se vaya la gente tan tóxica, sí, tan irresponsable”, dijo contundentemente.

La maestra de baile ofreció una disculpa al público por la intempestiva salida de Manelyk: “Pido una disculpa realmente al público porque esto ya parece un desorden espantoso. Los jóvenes dejan por cualquier cosa, por trabajo, por tres pesos más, por divertirse, por cambiar de ambiente, porque ya les cansó una cosa, la otra, es el tipo de artistas que tenemos, que hay una frivolidad mnuy grande y una irresponsabilidad, y no es así”, añadió.

Manelyk intentó decirle algo a la jueza, pero ella de inmediato la calló: “Ni me digas nada porque lo que sale por tu boca es porquería… No puedo decir malas palabras. Tampoco Carlos… le desgraciaste la competencia, porque así venga quien sea a bailar con él, ya no pasa nada”. Además, de forma irónica, la experta en danza añadió: “La verdad, qué decepción de ti y de gente como tú. Ojalá en tu nuevo proyecto la pases súper”.

La maestra Ema arremete contra Mane porque abandona #LasEstrellasBailanEnHoy 😳🔥 pic.twitter.com/7KdZF1y025 — Programa Hoy (@programa_hoy) June 21, 2022

Hasta el momento se deconoce cuál es el misterioso proyecto que provocó la salida de Manelyk y qué pasará con Carlos Speitzer dentro del reality ahora que se quedó sin pareja de baile. Se espera que la ex Aca Shore anuncie su trabajo en los próximos días a través de sus redes sociales, mientras que la producción del programa Hoy deberá informar quién será la nueva pareja del intérprete en dado caso de que decida permanecer en el show.

La fuerte opinión de Ema Pulido enfureció a usuarios de Twitter, quienes lamentaron la situación y pidieron más respeto por parte de la Juez de Hierro.

“Que señora tan grosera!”. “Por favor, la señora Ema tiene un resentimiento y hoy lo saco contra Mane. Todos se han ido, pero no fue grosera con ninguno, solo con Mane. Más Profesionalismo y ética en los jueces que llegan a calificar coreografías”. “Ema si dice puras porquer*as cuando habla”. “No tenía derecho a tratarla así”, fueron algunas reacciones.

