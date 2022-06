La controversial propuesta de Carlos Speitzer a Manelyk: “Vamos a comer...nos”

Los famosos han estado inmersos en polémica (Foto IG @carlos_speitzer )

Carlos Speitzer y Manelyk González se han puesto en el ojo de los reflectores, después de la química que han demostrado al ser pareja de baile en el concurso televisivo Las Estrellas Bailan en Hoy. Por ello, en esta ocasión, el joven actor le hizo a su compañera una indecorosa propuesta que la dejó muy sorprendida.

Y es que desde hace un tiempo comenzaron a surgir los rumores que entre el hermano de Alejandro Speitzer y la ex Acapulco Shore había algo más allá que una simple amistad, con lo cual, ambos artistas han dado algunas pistas de si eso podría ser posible o no.

Manelyk ha opinado al respecto (Foto IG @carlos_speitzer )

Fue desde su cuenta de TikTok, donde esta vez, Carlos no dudó en aparecer con Mane en un breve clip y le recitó un audio viral de esta plataforma que dice: “G*uey, vamos a comer...nos. Piénsalo, me gustas, te gusto pa que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos”.

En el video que rápidamente alcanzó más de 220 me gusta, se observa a los dos acostados y, al momento en que Mane escucha el audio sólo se muestra divertida con el momento.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y algunos usuarios alentaron a los famosos para que tuvieran una relación amorosa.

“Ya quiero que sean novios y se casen y tengan hijos”. “Ya se cenaron, no se hagan”. “Merece un amor bonito y el parece que puede cuidar de mane”. “Me encantan los dos. soy la única que se hace ilusiones con que sean novios?”, fueron algunas de las menciones en redes.

Por su parte, Manelyk también compartió un TikTok en donde señaló que Carlos ya tenía cuenta en esa red social y agregó un audio antiguo de su voz en la que se escucha: “Para mí entre más feo, mejor. O sea, la bonita de la relación soy yo”.

Qué han dicho Mane y Carlos sobre su supuesto romance

En una reciente entrevista que se viralizó en TikTok, tanto Mane como Carlos hablaron del momento en el que se enteraron sobre la polémica que rodea su relación.

“Me dice, Mane ya viste la noticia, tenemos que desmentirla y yo le digo: ‘No te preocupes, Bobis, no pasa nada’”, comenzó a decir la ex participante de La Casa de los Famosos.

Ante estas declaraciones, Speitzer contrarrestó: “Eso es mentira, ella estaba con el alma en un hilo y me decía: “Carlos, qué vamos a hacer”.

En este sentido, ambos señalaron que en caso de que tuvieran una relación no debería ser algo de suma consternación para el público, pero Mane añadió que en caso de ser cierto ella lo anunciaría.

“Yo lo diría, porque a mí en el anonimato no, mi amor. Entonces, si nosotros llegásemos a tener algo, créanme que lo sabrían”, añadió la ex Acapulco Shore.

Cabe mencionar que en otro encuentro con los medios que Mane tuvo recientemente, la joven ahondó en que actualmente no está interesada en “nuevos compromisos” y tampoco en iniciar una relación con sus compañeros de trabajo.

Pero, de una forma contradictoria, ante la cámara de Eden Dorantes, la influencer reveló que se sentía muy intrigada por el aparente interés que demostró Carlos Speitzer en ella “somos como novios sin derechos, porque estamos todo el tiempo juntos, pero me intriga mucho este chismecito”, expresó.

