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Receta de gelatina de mosaico de café: cremosa y fresca para un postre fácil de preparar

Este postre tiene una textura ligera, con contraste de sabores y colores, y un aroma irresistible a café

Gelatina de mosaico de café en bol de cristal, decorada con cacao en polvo y tres granos de café, acompañada de dos tazas de espresso y una cuchara sobre mesa de madera.
Un postre de gelatina de mosaico de café muestra cubos de gelatina de café integrados en una base cremosa de leches y vainilla, servido en un recipiente de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nada mejor que un postre que combine a la deliciosa y popular gelatina con uno de los sabores favoritos de muchas personas: el café.

Esta receta, muy popular en celebraciones y reuniones familiares, combina la tradición de las gelatinas de mosaico con el inconfundible sabor del café, creando un mosaico visualmente atractivo y delicioso.

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Se trata de un postre que queda perfectamente con cafés fríos, licores cremosos o simplemente como el toque dulce al terminar la comida.

La gelatina de mosaico de café es un postre compuesto por cubos de gelatina de café y una base cremosa de leches y vainilla. El resultado es una textura ligera, con contraste de sabores y colores, y un aroma irresistible a café.

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La técnica principal consiste en cuajar por separado dos tipos de gelatina y unirlas en un solo molde para lograr el efecto mosaico y aquí te contamos cómo lograrlo paso a paso.

Gelatina de mosaico de café con cubos de gelatina oscura y una base clara, en un plato blanco con una porción faltante, junto a granos de café y una taza.
Un postre de gelatina de mosaico de café, con cubos de gelatina oscura sobre una base cremosa, se presenta con granos de café y una taza de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar la gelatina de mosaico de café

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 horas (incluyendo cuajado)
  • Preparación activa: 30 minutos
  • Reposo/cuajado: 4 horas y 30 minutos

Ingredientes

  1. 3-4 cucharadas de café soluble
  2. 3 tazas de agua
  3. ½ taza de azúcar (ajustable)
  4. 3 sobres de grenetina (21 g) + ½ taza de agua fría (para hidratar)
  5. 1 lata de leche evaporada
  6. 1 taza de nata para montar (o media crema)
  7. ½ lata de leche condensada
  8. 1 cucharadita de vainilla
  9. 3 sobres de grenetina (21 g) + ½ taza de agua fría (para hidratar)
  10. Aceite vegetal para engrasar el molde

Cómo hacer gelatina de mosaico de café, paso a paso

  1. Prepara la gelatina de café: Hidrata 3 sobres de grenetina en ½ taza de agua fría durante 5 minutos.
  2. Calienta 3 tazas de agua y añade el café soluble y el azúcar. Remueve hasta disolver completamente.
  3. Derrite la grenetina hidratada (microondas o baño María) y agrégala al café caliente, mezclando bien.
  4. Vierte la mezcla en un molde plano y refrigera hasta que cuaje completamente.
  5. Corta la gelatina de café en cubos pequeños y resérvalos en la nevera.
  6. Prepara la base cremosa: Hidrata otros 3 sobres de grenetina en ½ taza de agua fría.
  7. En un cazo, calienta la leche evaporada, la nata, la leche condensada y la vainilla. No dejes que hierva.
  8. Derrite la grenetina hidratada y añádela a la mezcla de leches, removiendo hasta integrar.
  9. Engrasa un molde grande con aceite vegetal. Distribuye una parte de los cubos de gelatina de café y vierte una capa de la mezcla cremosa.
  10. Alterna capas hasta terminar los ingredientes.
  11. Refrigera al menos 4 horas, hasta que la gelatina esté completamente firme.
  12. Desmolda sumergiendo el fondo del molde en agua caliente unos segundos para facilitar el proceso.
  13. Sirve muy frío.
Ilustraciones de manos, ingredientes, utensilios de cocina, moldes y gelatina de café en sus etapas de preparación, corte, montaje y desmolde para servir.
La infografía detalla el proceso para elaborar gelatina de mosaico de café, desde la hidratación de la grenetina hasta el montaje y servicio del postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • No hiervas la mezcla de leches; solo caliéntala para evitar que la grenetina pierda poder gelificante.
  • Engrasa el molde para que la gelatina se desmolde sin romperse.
  • Corta los cubos pequeños y regulares para un efecto mosaico más vistoso.
  • Deja cuajar bien cada capa antes de añadir la siguiente si quieres un resultado más definido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 10-12 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180-220 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 26 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 3 días, bien tapada o en un recipiente hermético para evitar que absorba olores.

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