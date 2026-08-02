Receta de gelatina de mosaico de café: cremosa y fresca para un postre fácil de preparar

Nada mejor que un postre que combine a la deliciosa y popular gelatina con uno de los sabores favoritos de muchas personas: el café.
Esta receta, muy popular en celebraciones y reuniones familiares, combina la tradición de las gelatinas de mosaico con el inconfundible sabor del café, creando un mosaico visualmente atractivo y delicioso.
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Se trata de un postre que queda perfectamente con cafés fríos, licores cremosos o simplemente como el toque dulce al terminar la comida.
La gelatina de mosaico de café es un postre compuesto por cubos de gelatina de café y una base cremosa de leches y vainilla. El resultado es una textura ligera, con contraste de sabores y colores, y un aroma irresistible a café.
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La técnica principal consiste en cuajar por separado dos tipos de gelatina y unirlas en un solo molde para lograr el efecto mosaico y aquí te contamos cómo lograrlo paso a paso.
Receta para preparar la gelatina de mosaico de café
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 5 horas (incluyendo cuajado)
- Preparación activa: 30 minutos
- Reposo/cuajado: 4 horas y 30 minutos
Ingredientes
- 3-4 cucharadas de café soluble
- 3 tazas de agua
- ½ taza de azúcar (ajustable)
- 3 sobres de grenetina (21 g) + ½ taza de agua fría (para hidratar)
- 1 lata de leche evaporada
- 1 taza de nata para montar (o media crema)
- ½ lata de leche condensada
- 1 cucharadita de vainilla
- 3 sobres de grenetina (21 g) + ½ taza de agua fría (para hidratar)
- Aceite vegetal para engrasar el molde
Cómo hacer gelatina de mosaico de café, paso a paso
- Prepara la gelatina de café: Hidrata 3 sobres de grenetina en ½ taza de agua fría durante 5 minutos.
- Calienta 3 tazas de agua y añade el café soluble y el azúcar. Remueve hasta disolver completamente.
- Derrite la grenetina hidratada (microondas o baño María) y agrégala al café caliente, mezclando bien.
- Vierte la mezcla en un molde plano y refrigera hasta que cuaje completamente.
- Corta la gelatina de café en cubos pequeños y resérvalos en la nevera.
- Prepara la base cremosa: Hidrata otros 3 sobres de grenetina en ½ taza de agua fría.
- En un cazo, calienta la leche evaporada, la nata, la leche condensada y la vainilla. No dejes que hierva.
- Derrite la grenetina hidratada y añádela a la mezcla de leches, removiendo hasta integrar.
- Engrasa un molde grande con aceite vegetal. Distribuye una parte de los cubos de gelatina de café y vierte una capa de la mezcla cremosa.
- Alterna capas hasta terminar los ingredientes.
- Refrigera al menos 4 horas, hasta que la gelatina esté completamente firme.
- Desmolda sumergiendo el fondo del molde en agua caliente unos segundos para facilitar el proceso.
- Sirve muy frío.
Consejos técnicos:
- No hiervas la mezcla de leches; solo caliéntala para evitar que la grenetina pierda poder gelificante.
- Engrasa el molde para que la gelatina se desmolde sin romperse.
- Corta los cubos pequeños y regulares para un efecto mosaico más vistoso.
- Deja cuajar bien cada capa antes de añadir la siguiente si quieres un resultado más definido.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde unas 10-12 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 180-220 kcal
- Proteínas: 6 g
- Grasas: 7 g
- Hidratos de carbono: 26 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en la nevera hasta 3 días, bien tapada o en un recipiente hermético para evitar que absorba olores.
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