Regina Blandón reaccionó a las declaraciones de su papá sobre el abuso que sufrió de niña

Regina tuvo que reunirse con su papá, Roberto Blandón, para que ambos entendieran sus declaraciones (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que Roberto Blandón aseguró que el abuso que su hija sufrió “no fue tan grave”, Regina volvió a hablar del tema, pero sólo para aclarar que tuvo que hablar con su papá para que ambos entendieran la situación.

El pasado mayo Regina Blandón reveló que en su niñez fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre que trabajaba en una casa de sus abuelos; sin embargo, cuando su padre, Roberto, fue cuestionado al respecto por la prensa, negó que lo que vivió su hija se hubiese tratado de un caso “grave”.

También mencionó ante varios reporteros que “eso fue hace 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente”, por lo que sus declaraciones rápidamente causaron revuelo.

Roberto Blandón aseguró que su hija no había pasado por una situación de abuso y que, en todo caso, no había sido grave (Foto: Instagram/@reginablandon)

Es por ello que la protagonista de La Familia P. Luche fue cuestionada en Ventaneando acerca de los comentarios que hizo su padre, a lo que ella contestó que tuvo que hablar con él para que ambos comprendieran la situación; no obstante, no quiso tocar los detalles de la conversación.

“Ya hablé con él (Roberto Blandón). Y ya está, eso se queda en familia y ya nos entendimos”, dijo contundente la actriz.

Agregó que con lo sucedido, sólo espera que su denuncia pública sirva para que otras mujeres que están pasando por una situación de violencia también hablen abiertamente, pues de esa forma podrán conseguir ayuda.

Regina se ha caracterizado por apoyar a las mujeres en su lucha, así como a la comunidad LGBTQ+ (Foto: Instagram/@reginablandon)

“Lo único que tendría que decir es que si alguien está escuchando esto y está en una situación de violencia o de abuso... alcen la voz porque vale la pena. Siempre va a haber alguien que te va a brindar una mano. Ya está... muchas gracias. México es un país con muchísimo machismo y misoginia, y mucha violencia. Once mujeres al día muertas lo comprueban; entonces, por favor, alcen la voz”.

Fue durante una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube que Regina Blandón habló abiertamente del abuso que sufrió de niña. Según relató, el hombre que trabajaba en casa de sus abuelos se metía a su cuarto por las noches.

“Llevaba años y años (trabajando ahí). Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, recordó.

Roberto, inclusive, había desmentido que él hubiera casi asesinado a la persona que habría abusado de su hija (Foto: Instagram/@reginablandon)

En su momento, tuvo miedo de contarle a sus papás sobre lo que había sufrido, pero ellos terminaron enterándose gracias a que uno de sus primos, a quien ella había relatado lo acontecido, les dijo.

La noticia habría molestado tanto a Roberto Blandón que “estuvo a punto de matar al cabr*n”, según relató Regina; no obstante, mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a la cárcel tú. Espérate, por favor”, relató. Por su parte, Roberto también negó en el encuentro con la prensa que esto hubiera ocurrido como lo recordó su hija.

Esta situación de abuso orilló a que, tanto la actriz como su familia, fueran a terapia por varios años, hasta que todos aprendieron a tocar el tema y tratarlo sin estigmas.

Blandón también aconsejó en ese entonces a las víctimas de violencia y abuso sexual que hablaran, pues sólo de esa forma se podrán ayudar a sí mismas y a otras personas que estén pasando por algo similar.

