Roberto Blandón aseguró que el abuso que sufrió Regina “no fue tan grave”

Roberto Blandón aseguró que Regina no llegó a sufrir abuso sexual (Foto: Getty Images)

Luego de que Regina Blandón reveló que fue víctima de abuso por parte de un trabajador de casa de sus familiares, Roberto Blandón cuestionó las declaraciones de su hija e, inclusive, aseguró que “no fue tan grave”.

En mayo Regina Blandón destapó en entrevista con Isabel Lascurain que en su infancia fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre que trabajaba en la casa de sus abuelos que se encuentra en Acapulco.

La actriz relató que en un principio no quería hablar con sus papás de lo sucedido, pero cuando se enteraron, Roberto estuvo a punto de asesinar al hombre que abusó de ella. No obstante, en un corto encuentro con la prensa, el actor negó que las cosas hubieran sucedido como su hija las contó.

El actor comentó que estaba regresando de un viaje, por lo que no sabía qué pudo haber dicho su hija respecto al tema (Foto: Instagram/@reginablandon)

Cuando los reporteros cuestionaron a Roberto acerca de las declaraciones de Regina, el aseguró que no tenía presente de qué le hablaban, pero ante la insistencia de los medios, dijo: “Ah no, pero eso fue hace 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente”.

Negó que en algún momento casi habría “matado a golpes” al la persona que abusó de Regina, pues comentó que “no, no llegó a tanto”.

El histrión comentó que él desconocía que la protagonista de La familia P. Luche hubiera hablado públicamente al respecto, por lo que tendría una conversación con ella para conocer los detalles de lo que dijo.

“No estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hable con ella le preguntó qué tanto fue lo que declaró para tener datos sobre lo que me están preguntando”, argumentó.

Regina aseguró que su padre no asesinó a quien la abusaba sólo porque su mamá le advirtió que iría a la cárcel si lo hacía (Foto: Instagram/@reginablandon)

Para cerrar su encuentro con la prensa, Roberto comentó que está a favor de que las mujeres levanten la voz para denunciar las agresiones que sufren. No obstante, cuando nuevamente lo cuestionaron acerca de qué tan grave fue lo que vivió Regina, él contestó: “No, no fue tan grave”.

Según relató la actriz, el hombre que trabajaba en casa de sus abuelos se metía en las noches al cuarto que ella compartía con su hermano y abusaba de ella.

“Llevaba años y años (trabajando ahí). Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, dijo en la entrevista con Isabel Lascurain.

Regina comentó que por años tuvo que acudir a terapia por lo que atravesó en su infancia (Foto. Instagram/@reginablandon)

Agregó que cuando sus padres se enteraron de lo que estaba sufriendo, pues un primo al que ella le contó les dijo, Roberto “estuvo a punto de matar al cabr*n”, destapó Regina, pero “mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a al cárcel tú. Espérate, por favor’”.

A partir de este hecho que marcó la infancia de la histrionisa, ella tuvo que ir a terapia por varios años, y junto a su familia tuvo que aprender a no tener vergüenza al hablar del tema.

Durante la entrevista, Regina alentó a las mujeres a no guardar silencio si es que sufren de algún tipo de agresión sexual, pues si continua siendo un tema que no se habla, seguirá habiendo víctimas.

“Por favor, háblenlo, porque si no, va a seguir pasando y esas heridas tardan mucho tiempo en sanar y no se las merece nadie”, dijo a su público.

