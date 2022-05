Regina Blandón expuso un recuerdo de su infancia: “La manipulación a mi mamá”

Regina Blandón expuso una carta que le escribió a su mamá a la edad de siete años (Foto: Ig @reginablandon)

Regina Blandón se convirtió recientemente en el foco de atención al contar que sufrió de abuso sexual en su infancia por parte de un hombre cercano a su familia. Ahora, la actriz vuelve a revelar un momento de su infancia el cual involucra a su madre, Regina Marrón.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 31 años dio a conocer una carta la cual le escribió a su madre cuando tenía 7 años de edad. “La manipulación a mi mamá en mis años mozos”, escribió Regina en las historias de la red social.

La actriz compartió una foto de la carta donde se aprecia una buena ortografía y redacción (Foto: Instagram story/@reginablandon)

En la carta se alcanza a leer lo siguiente: “Mami: perdón por no vestirnos rápido. Tu que nos das todo y nosotros portándonos mal. Quiero que sepas que estoy super arrepentida y quiero pedirte perdón. Roberto dice que ya no le quieres. Yo ya le dije todo pero no me hace caso. Si puedes consolarlo sería mejor para el. Te queremos mucho [sic]”.

Así, Blandón Marrón reveló un detalle de su infancia que conmovió a sus seguidores. Por su parte, la intérprete de Bibi en la serie de televisión La Familia P. Luche, agradeció las felicitaciones por la redacción y buena ortografía con que escribió la nota. “La escribí cuando tenía 22, ahveá jajaja tenía como 7 [sic]”, comentó alegremente en la misma plattaforma.

Incluso señaló una leyenda grabada en el papel que decía “Happy Family”, alegando irónicamente ser una chica calculadora.

Recientemente en una entrevista para el programa de Youtube de la cantante Isabel Lascuráin, Abre la Caja, reveló los detalles del abuso sexual que sufrió cuando tenía siete años, tema que anteriormente ya había mencionado sin ahondar ni proporcionar muchos detalles.

Regina actualmente se encuentra en promoción de su más reciente película "Maquíllame otra vez" (Foto. Instagram/@reginablandon)

Comentó que el hecho la llevó a recibir terapia psicológica por muchos años. Durante el programa, la actriz profundizó en el abuso que sufrió fue por parte de un hombre que trabaja en la casa de Acapulco de sus abuelos. Por su parte, señaló que no hubo una violación como tal, pero sí abuso sexual.

Asimismo, añadió que cuando su padre se enteró casi mata al sujeto. No obstante, la madre de Regina lo detuvo.

Por otra lado, durante la misma entrevista, la actriz también platicó sobre los motivos de su separación con su expareja, el comediante Roberto Flores, después de un matrimonio de pocos meses en 2018.

¿Quién es Regina Blandón?

María Regina Blandón Marrón es hija del también actor Roberto Blandón, conocido por sus interpretaciones en telenovelas mexicanas. Por su parte, Regina se ha desempeñado como actriz de cine, teatro y televisión debutando en 2003 con la película El misterio del Trinidad; papel que le valió una nominación al Ariel en la categoría de mejor co-actuación femenina.

En la actualidad ha participado en más de 13 películas, nueve puesta en escena y cinco series de televisión, aunque es mejor conocida por su papel de Bibi en la afamada serie La familia P. Luche, protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

Por su parte, también ha participado en varios programas de entretenimiento, como ¿Quién es la máscara?, Turnocturno y Me caigo de Risa.

Regina Blandón y Martín Oltomaro comparten una relación actualmente (Foto: Instagram/Reginablandon)

En 2017 se casó con el comediante Roberto Flores, de quien se separó meses después. Sin embargo, la actriz actualmente mantiene una relación sentimental con Martín Oltomaro, conocido por su papel de Nico en la reconocida serie Soy tu fan, junto a Ana Claudia Talancón.

La pareja, criticada por la diferencia de edad entre ambos, ha mantenido su relación fuera de la farándula, aunque en ocasiones comparten algunas fotografías juntos. La actriz subió un video emotivo felicitando al actor por sus 46 años.

