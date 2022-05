Regina Blandón rompió el silencio sobre abuso sexual que sufrió de niña: “Mi papá estuvo a punto de matarlo”

La actriz habló sobre el abuso sexual que sufrió (Foto: Ig @reginablandon)

Regina Blandón es una de las actrices mexicanas que se ha ganado un gran renombre no sólo por su trayectoria actoral, sino por sus posturas políticas a favor de los derechos de las infancias, mujeres y comunidad LGBT+. Así, en esta ocasión, la joven de 31 años habló sin tapujos sobre el abuso sexual que sufrió cuando tenía siete años.

Fue durante una entrevista para el canal de Youtube de Isabel Lascurain, donde la artista habló un poco más sobre este hecho que marcó su infancia. Y es que, aunque en ocasiones anteriores, Blandón ya había tocado el tema, fue esta vez donde decidió explicar por qué le parecía importante hablar públicamente de lo que le sucedió.

“Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando... entonces cuando se trata de un abuso (...) cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: ‘No seas exagerada’ y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando las violencias”.

Regina Blandón pidió a las víctimas de abuso que no se queden calladas (Foto: Instagram / @reginablandon)

En este sentido, la actriz que interpretó a Bibi en el programa La familia P. Luche narró que todo sucedió cuando era una niña y la persona que abusó de ella fue un hombre que trabajaba en la casa de Acapulco que tenían sus abuelos.

“Llevaba años y años (trabajando ahí). Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, contó.

Asimismo, Regina narró que ella no quería contarle a sus progenitores respecto a lo que estaba pasando, pero le platicó a uno de sus primos y él fue quién le dijo a los padres de Blandón lo que estaba sucediendo.

“Les dijo a mis papás. Mi papá estuvo a punto de matar al c*brón y mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a al cárcel tú. Espérate, por favor”, comentó.

Después de esto, Blandón platicó que estuvo en terapia varios años y tanto ella como su familia tuvieron que quitarse el estigma y la vergüenza de hablar sobre el tema.

La actriz aseguró que fue una época difícil en su vida (Foto. Instagram/@reginablandon)

“Muchísimos años lo guardé, hasta que vi que sacarlo ayuda. Muchas amigas a todas nos ha pasado y es brutal, es un reflejo de México, en todos los estratos (sociales)”, dijo.

La actriz aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todas las víctimas de abuso sexual.

“Por favor, háblenlo, porque si no, va a seguir pasando y esas heridas tardan mucho tiempo en sanar y no se las merece nadie”, expresó.

Cabe recordar que, apenas en marzo de 2022, Regina arremetió contra un usuario de Twitter que supuso que Eugenio Derbez también podría ser señalado como agresor por alguna de las niñas con las que trabajó. Asimismo, la actriz defendió a su compañero y lo describió como “intachable”.

“Esperando que @ReginaBlandon diga que @EugenioDerbez la victimó. Porque va a pasar”, se lee en el tuit. A pesar de que no recibió mucha atención por los usuarios de esa red social, Regina decidió responderle ya que arrobó a los dos actores.

La protagonista de Guerra de Likes reprobó que el internauta que escribió ese tuit hubiera hecho una declaración de este tipo, pues no sólo habría calumniado a Derbez, sino que habría minimizado las denuncias que las mujeres han hecho. A

“Eugenio es intachable. ¿Cómo sueltas un comentario así sin más, solo para tu entretenimiento, minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y, además, calumniando? Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria”, escribió.

