Mujer de Culiacán expuso que su novio le llevó serenata a su cuarto tras irse de fiesta: “El sinvergüenza me despierta con una banda”

Mujer de Culiacán expone que su novio le lleva serenata (Foto: TikTok pia.quintero)

Tener una relación romántica puede tener todo tipo de buenos y malos momentos, sin embargo, una mujer de Culiacán, Sinaloa, recientemente pasó un extraño momento después de que su pareja se fuera de fiesta y, tras regresar en la madrugada, le llevara una peculiar serenata hasta su cama.

Todo sucedió en TikTok donde la usuaria Pía Quintero (@pia.quintero) contó el momento en que su novio llegó en plena noche con una banda completa para sorprenderla.

“Todavía se va a tomar el sin vergüenza, viene y me despierta de madrugada con la banda en mi cuarto”, escribió la mujer como descripción de su video.

Así, en el breve clip se puede observar a un joven entrando a un cuarto con sombrero y camisa, mientras sonreía y grababa con su celular. Pía, por su parte, mostraba la habitación en donde se encontraban aproximadamente seis músicos tocando instrumentos como tambores, tubas y trompetas.

El audiovisual rápidamente llegó a los casi 3 millones de vistas y usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar al respecto, pues se mostraron sorprendidos del detalle que el hombre tuvo hacia la joven.

“Qué hermoso, lo importante es que no se olvidó de ti”. “Ay, yo quiero algo así”. “Ella ya ganó en la vida”. “Amiga, dónde lo conseguiste”. “A mí no más me despertaba para pedirme cena”. “Yo estaría feliz, me pongo a bailar”, fueron algunas de las menciones que abundaron en redes sociales.

Algunos cibernautas comenzaron a especular que el hombre del video era el esposo de Pía, a lo que la mujer aclaró cuál fue la verdadera situación.

“Yo tampoco (tengo esposo), él es mi novio, pero estaba dormida en su casa”, apuntó.

Asimismo, el enamorado que le llevó serenata a su novia, también hizo una breve aparición en los comentarios del clip y ahondó en tono de broma: “Tengo que hacer méritos para seguir tomando”.

Ante esto, Pía respondió con una petición para la próxima vez que su pareja quisiera irse de fiesta nuevamente: “Jajaja, te amo, pa la otra que sea mariachi con la del mariachi loco”.

Cabe señalar que en México las serenatas son ampliamente conocidas como un gesto romántico, pues se tratan de llevar a la persona amada un grupo de músicos -generalmente mariachis- para dedicarle algunas canciones.

Incluso, varios de los famosos más importantes de la época del Cine de Oro Mexicano no dudaron en realizar este tipo de detalles. Tal fue el caso de Jorge Negrete, quien -aunque se negaba fervientemente a llevarle serenatas a las mujeres que no eran su pareja- en una ocasión lo hizo para Irma Dorantes.

Fue durante las filmaciones de Dos tipos de cuidado donde Jorge Negrete y Pedro Infante fortalecieron su amistad ya que tenían que estar juntos varias horas al día, entre cantando y actuando. Ambos intentaban ser lo más respetuosos que podían con el otro, pues sabían que, aunque no existía rivalidad, sí temían que nacieran roces.

En este contexto, el cumpleaños 18 de Irma cayó en medio de las grabaciones y su pareja nunca perdía la oportunidad para sorprenderla, pero en esa ocasión quería que fuera lo más especial.

El Ídolo de Guamúchil, siendo un gran admirador del protagonista de ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, tuvo la idea de pedirle Negrete un gran favor: llevarle serenata a Dorantes.

Fue con el tema Alevántate con la que el actor ese 21 de diciembre de 1952 inició la serenata, sorprendiendo a Irma. Después. Pedro y Jorge cantaron juntos Las Mañanitas para celebrar el cumpleaños de Dorantes.

