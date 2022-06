Los memes más divertidos sobre Ana Bárbara y Lolita Cortés en La Academia

(Foto: Twitter)

En el segundo concierto de La Academia “20 años”, las reacciones y los memes no se hicieron esperar, pues aunque es reciente la nueva edición de este reality show de canto, los televidentes ya se están haciendo de sus favoritos. En esta noche, los memes entre las juezas Ana Bárbara y Lolita Cortés inundaron las redes sociales.

Los seguidores del programa de TV Azteca aseguraron que las críticas de Ana Bárbara a los alumnos de La Academia son muy suaves en comparación con los de Lolita Cortés.

Según los internautas que estaban viendo el programa, parecía que en cualquier momento Lolita Cortés voltearía a su derecha para darle un golpe a Ana Bárbara.

Aunque también hicieron comparación de cómo reacciona Alexander con la jueza y con los demás críticos.

Lo mismo ocurrió con memes sobre la manera en que Horacio Villalobos y Arturo López Gavito actúan tras escuchar a Ana Bárbara dar críticas suaves a los alumnos.

En otros memes se burlan de la buena actitud de la cantante de los famosos temas “Bandido” y “Lo busqué”.

También subrayaron el comentario de Alexander, quien dijo que, a pesar de ser la crítica más delicada, es la única que llena auditorios.

Hubo quienes compararon a la cantante de regional mexicana, balada y norteño, con la dulce Burbuja de la caricatura de Las chicas super poderosas.

Aunque en este segundo concierto Lolita Cortés solo hizo varias gesticulaciones mientras Ana Bárbara daba su participación, hay quienes señalan que “en cualquier momento” la actriz de teatro le dará “una arrastrada”.

También compararon a la cantante con la Barbie Malibú de Lisa Simpson que dice “a mí no me preguntes, solo soy una chica”, para no justificarse ni dar una opinión compleja.

Cabe recordar que anteriormente, López Gavito dijo: “Yo creo que Ana Bárbara todo lo está viendo a través de un velo color de rosa, es como si lo viera a través de algodones de azúcar, porque el joven Roberto Poot no sólo canta mal, es muy malo en todo lo que hace. Una cosa es desafinar y otra es no saber cantar y parecer una roca en el escenario, que fue lo que él nos mostró”.

Por otro lado, usuarios en redes sociales externaron su desagrado con la participación de Rubí, mejor conocida en redes sociales como la quinceañera más famosa del país.

Fue hace alrededor de seis años cuando la oriunda de La Joya, San Luis Potosí, se viralizó en redes sociales por su peculiar invitación de XV años. En ese entonces, la joven acompañada de sus padres informó, a través de un video, que se llevaría a cabo la celebración por sus quince primaveras en el pueblo donde ella vivía. Sin esperarlo, el fragmento audiovisual recorrió todo el país desatando cientos de memes y un sinfín de personas aseguraron que asistirían.

Así, la familia Ibarra recibió a más de 30 mil personas entre quienes se encontraban los verdaderos invitados, personas que vivían en el mismo pueblo, medios de comunicación y músicos que se presentaron en honor a la festejada. Tras lo ocurrido, Rubí asistió a terapia y poco a poco ha logrado salir adelante.

Sin embargo, en cuanto pisó el escenario de La Academia se volvió el ojo mediático por comparaciones con Jolette, la ex alumna más polémica.

