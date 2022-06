A una semana del concierto de Anahí y Karol G, Drag Queens y transformistas recrearon presentación de “Sálvame”

El viral momento ha sido aclamado

La presentación en vivo de Sálvame entre Anahí y Karol G en solo una semana ya pasó a la historia como uno de los momentos de la cultura pop más importantes en latinoamérica. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la recreación de performances suelen ser una muestra irrefutable de ello, pues el trabajo que le ponen algunos artistas a no dejar pasar el más mínimo detalle resulta ser toda una obra de arte.

No pasó ni un fin de semana y Drag Queens y transformistas ya han recreado la famosa presentación de Sálvame en la Arena Ciudad de México, donde la reguetonera y la cantante pop se convirtieron en las artistas latinas más comentadas a nivel mundial en tan solo 10 minutos de interacción dentro del recinto. Por ello, las divertidas imitaciones ya se han convertido en un tema viral de redes sociales pues la rapidez con la que actuaron reforzó lo dicho por la revista Billboard: fue el momento latino más importante del año hasta ahora.

Con el famoso sombrero rosa, lleno de cristales y piedras brillantes, así como el vesturio negro de dos piezas -crop top y pantalon de vestir- la artista que imitaba a la mexicana coreaba la canción más popular de RBD, mientras que con una peluca azul y mucho glitter la intérprete de la colombiana hacía lo mismo que pasó en la Ciudad de México.

El momento ocurrió en el club nocturno Sirenito W, ubicado en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@sirenitomx)

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues no había ocurrido algo así desde la presentación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV -considerado únicamente por usuarios como la apertura del “fin del mundo” pues fue previo a la pandemia de COVID-19- pues en este caso también Drags e imitadoras recrearon sus icónicas presentaciones con vestuarios identicos y hasta los pasos de gran dificultad, siendo muy aplaudido.

“Ni una semana pasó y ya tenemos show Drag de Anahí y Karol G cantando Sálvame”. “El talento Drag mexicano no le pide nada a el de Estados Unidos o cualquier otro país, por que vean, no pasó ni cinco días y los vestuarios son iguales e incluso hasta las caras y gestos parecen haber sido muy bien estudiados”. “La que le hace de Karol neta hasta se puso de rodillas y todo como lo hizo la verdadera en el concierto, de verdad que bonito”. “Vean el impacto que dejó Anahí con Karol que ya llegó hasta los antros LGBT+ con grandes imitadoras que hicieron todo súper bien, eso es ser profesional”, escribieron.

Karol G invitó a Anahí a su concierto en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@anahi)

El fanatismo de Karol por Anahí

Hace solo unos días a través de un insta live, Anahí compartió más detalles sobre lo que había ocurrido previo, durante y después del concierto, dejando ver que la emoción de regresar a los escenarios tras 11 años de ausencia, le había quitado por completo el sueño, sin esperar que su nueva gran amiga estaría viviendo la misma situación.

Su presentación fue de lo más comentado a nivel internacional durante toda una semana (Foto: Captura de pantalla)

“El día del concierto llegué a mi casa y primero, pue claro con mi esposo, con mi hermana, con Jorge mi cuñado, mi mamá, estábamos muy emocionados y veíamos los videos, los volvimos a ver y los volvimos a ver, y ya después pues todo mundo se fue a dormir y yo… 5:30 de la mañana y yo seguía, pero es que no podía, de verdad no podía parar de llorar era una cosa de que así con hipo, no tienen una idea. Entonces recibo un mensaje por ahí y era de Karol y me dice ‘No puedo dormir’ y yo ‘Ay Dios mío, yo tampoco”, recordó la cantante de RBD.

