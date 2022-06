Anahí reconoció arreglos estéticos con mensaje de aceptación y es elogiada en redes: “¡Amo mi nariz!

La cantante es considerada como "la líder de RBD" (Foto: Instagram/@anahi)

Pese a lo que algunos detractores puedan llegar a argumentar de ella, Anahí es considerada por medios nacionales e internacionales de la talla de Billboard y Rolling Stone como la “líder” del fenómeno musical en español más importante de los 200s: RBD.

Por ello, todo lo que hace la “desaparecida” cantante rápidamente se vuelve tendencia en redes sociales, pues sus seguidores -que tiene millones principalmente en Brasil- no dejan pasar nada sin generar un gran alboroto por ella. Recientemente la también actriz compartió una fotografía en sus historias de Instagram, donde se le puede ver a lado de un reconocido cirujano plástico, creando una controversia positiva pues el mensaje que acompañó a la imagen no solo es una confesión, sino también un escrito de “empoderamiento”.

La intérprete de Mi Delirio, Alérgico y Me Hipnotizas se encontraba de visita con el popular médico y por ello le agradeció todo el trabajo que ha realizado en su persona, pues destapó que se ha “retocado” la nariz y es muy feliz con ello, pues en la nueva etapa en la que se encuentra su vida, a diferencia del pasado, todo aquello negativo que presentadores de matutinos de televisión, periodistas de espectáculos o incluso los mismos detractores de redes sociales , digan de ella ya no le “asusta” en lo más mínimo.

La publicación la hizo en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@anahi)

“Hace unos días visité a mi doctor, a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. ¡Amo mi nariz!”, comenzó a confesar la madre de los pequeños y consentidos Emiliano y Manuel Puente Velasco.

Para ella, reconocer el trabajo de los demás es sumamente importante, sin importar nada, por ello la actriz de telenovelas como Rebelde (2004) donde hizo a Mia Colucci, Clase 4006 o Dos Hogares -posiblemente su último telenovela, ya que no tiene planes de regresar a la actuación jamás- le agradeció por todo y hasta compartió su información ya que lo considera muy bueno haciendo de las transformaciones físicas toda una obra de arte.

“Creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así que, si quieren saber, este señorón es el máster”, puntualizó la también escritora que en el año 2018 lanzó tras haberse convertido en madre por primera vez, siendo Valiente el título de su debut en el mundo literario.

Anahí tiene millones de seguidores en redes sociales Foto: @anahi/ Instagram

Es importante recalcar que la cirugía estética de Anahí fue realizada después de que sufriera un accidente doméstico, donde recibió un fuerte golpe con una puerta de madera que terminó mandándola al hospital, donde con el tiempo lo más viable, por su profesión artística, fue ser atendida e intervenida quirúrgicamente.

La reacción de sus casi 10 millones de seguidores en Instagram fue más que positiva, pues la gran mayoría catalogó la confesión de “arreglitos” como una manera positiva de afrontar las cosas, pues hasta la fecha el tabú que existe con someterse a procesos estéticos en busca de mejoras personales, o incluso ocultarlos por miedo al rechazo y las críticas, sigue muy presente en el medio artístico.

Karol G invitó a Anahí a su concierto en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@anahi)

“En pleno 2022 y si alguien se atreve a criticar algo así neta ahora ellos serían los mal vistos, pues para eso existen los cirujanos plásticos, para ayudarnos a mejorar aquello que no nos gusta”. “Una intervención estética es un proceso personal, bien ahí Anahí con o sin eres hermosa y confesarlo es más que valiente”. “Cada quien decide sobre su cuerpo, en el aborto o las cirugías plásticas, ‘Mi cuerpo es mío, yo decido sobre el’”, escribieron.

