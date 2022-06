Verónica Toussaint recibió su última radioterapia; hace 8 meses anunció que tenía cáncer de mama

Verónica Toussaint anunció que recibió su última radiación (Foto:Instagram/@veronicatouss)

La actriz mexicana Verónica Toussaint, quien el pasado octubre dio a conocer que le habían detectado cáncer de mama, recientemente anunció que recibió su última terapia de radiación. La noticia alegró a sus más de 600 mil seguidores en Twitter, así como a otras personalidades del espectáculo.

Con una muy buena actitud, la también conductora compartió un video a través de cuenta de Twitter en el que expresó: “Y esta fue la última de las radiaciones y si no es por ellos, miren, hubiera sido más duro”, dijo al señalar a su equipo de salud: “¡Muchas gracias! Lo último, chingá!”.

Fue el pasado 7 de octubre del 2021 cuando la presentadora de televisión anunció públicamente que se le había detectado la enfermedad. “Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean”, se sinceró durante su programa de TV ¡Qué chulada!.

Verónica Toussaint forma parte de Qué chulada y del podcast Bravas (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

Toussaint confesó en aquel entonces que, como parte de su rutina de salud, se practicaba exámenes generales para la detección de anomalías. Sin embargo, en ningún momento le fue diagnosticado hasta que comenzó a manifestarse de manera física. “Siempre me hago mis estudios de rutina con el ginecólogo; el Papanicolau, la mastografía y todo, pero la verdad es que las autoexploraciones mensuales para detectar cambios en la mama no las hago, sin embargo, me salió una bola muy grande en la axila y era imposible no verla”.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2020 murieron 97 mil personas a causa de tumores malignos, de ese total, 7 mil 880 personas murieron por tumores malignos de mama: el ocho por ciento. El cáncer de mama es el más común del mundo, seguido por el cáncer de próstata y el de pulmón.

Hasta hace apenas dos meses, la actriz y conductora se había sometido ya a 16 quimioterapias; la primera, el 17 de septiembre del 2021. Verónica contó para TVyNovelas que del total, había recibido 14 quimios “blancas”, las cuales son menos agresivas, agendadas una vez por semana. Por su parte, se sometió a 4 quimioterapias “rojas” cada 21 días.

La conductora del podcast Bravas, comentó que lidiar con el tratamiento contra el cáncer no es nada sencillo, pues tras cada aplicación, se experimenta un cansancio sin igual. “Es un cansancio único, tenía una debilidad extrema, no podía abrir una botella de agua”, comentó.

La ganadora del Ariel afirmó que no ha tenido malos hábitos ni se trata de un problema hereditario. “No fumo y me ejercito, y en mi familia no ha habido casos, pero ¡esta cosa no respeta! Me he vuelto muy empática con el tema del cáncer, porque en realidad a cualquier persona le puede dar, pues todos producimos células cancerígenas todos los días, pero el cuerpo se encarga de eliminarlas”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en 2020 se registraron 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama en el mundo. Dicha enfermedad no tiene una causa única, pues se han ubicado diversos factores que pueden dar razón a su aparición, así como su desarrollo. Por ejemplo, la edad, el inicio temprano de la menstruación o el inicio tardío de la menopausia, pueden ser factores detonantes.

Verónica Toussaint anunció que tenía cáncer el pasado octubre del 2021 (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

Por su parte, la obesidad, el sobrepeso, el consumo excesivo de tabaco y alcohol o algunas terapias hormonales pueden ser causa de la aparición de dichas células cancerígenas.

En México, por cada 100 mil habitantes hay 18.55 nuevos casos de cáncer de mama, siendo la principal causa de muerte entre las mujeres.

