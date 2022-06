Thalía apareció con moretones en las piernas y alarmó a sus fans

La cantante cumplirá 51 años el próximo 26 de agosto. (Foto: Instagram/@thalia)

Thalía reapareció en redes sociales para compartir detalles sobre su próximo proyecto y, aunque no reveló el giro que tendrá -puede ser un nuevo álbum o su esperado regreso a la pantalla-, sí mostró los estragos físicos que sufrió después de tres días de filmación. Su post alarmó a sus casi 20 millones de seguidores de Instagram, quienes preocupados por su apariencia le mandaron muestras de cariño y agradecieron su constante entrega.

La protagonista de inolvidables melodramas como María Mercedes (1992), Marimar (1994), María la del barrio (1995) y Rosalinda (1999) prendió las alarmas entre sus fans con su última publicación en Instagram. Y es que, la estrella mexicana decidió publicar una breve video en donde no solo presumió las espectaculares piernas que conserva a sus 50 años, también mostró los moretones que aparecieron en la parte posterior de su extremidad como resultado de sus esfuerzos para su próximo proyecto.

“3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! [¡Vamos, sigue filmando!] Lol”, escribió junto en su post.

Todo parece indicar que la cantante tomó la fotografía desde su camerino. (Captura: @thalia/Instagram)

Thalía posó para la cámara frente a un gran espejo y un mueble llenó de maquillaje, por lo que podría tratarse de su camerino. Con el propósito de mostrar los moretones que le salieron en la piel, alzó lo más alto posible su pierna con ayuda de su mano y finalmente regaló su hermosa sonrisa.

Como era de esperarse su publicación alarmó a sus seguidores, quienes tras conocer que sus marcas son resultado de su trabajo llenaron la sección de comentarios con muestras de cariño y agradecimientos para la afamada artista mexicana. Entre estos resaltó la presencia de su sobrina Camila Sodi y su íntima amiga Lili Estefan.

“Gracias por dedicar tanto a tus fans, y mis mejores deseos mi amor”. “Ouch‼️... Bueno, que todo sea por la excelencia”. “Todo bien?”. “Pues qué lindas están las 4 terreno”. “Intenté tomar mi pierna de la misma manera, y por poco me un calambre”. “Ansioso ya por escuchar lo nuevo temas”. “Thalia no envejece! Increíble”, fueron algunas reacciones.

Fue en mayo de 2021 cuando la cantante estrenó "desAMORfosis". (Captura: @thalia/Instagram)

¿Qué se sabe sobre el nuevo proyecto de Thalía?

Hace unos días la intérprete de éxitos como No me acuerdo, Desde esa noche, ¿A quién le importa?, Estoy enamorada, Equivocada y Qué será de ti anunció que se encuentra preparando su regreso a la industria musical con un nuevo álbum. Hasta el momento se desconoce qué género interpretará o si tiene contemplado hacer colaboraciones, pero se espera que en los próximos meses comparta más detalles al respecto.

“Cariño, yo estoy en mi happy place, grabando para ustedes, algo tan impactante porque estaba llorando ahorita, he estado llorando en el estudio”, dijo en una historia de Instagram que grabó desde el estudio.

Captura de su historia de Instagram. (Foto: Instagram/@thalia)

¿Qué enfermedad tiene Thalía?

La oriunda de la CDMX abrió su corazón para compartir cómo ha sobrellevado la enfermedad de Lyme que padece desde hace más de 12 años: “Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva”.

“Me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida, perdí el cabello, masa muscular, perdí las ganas de salir adelante. Muchos fueron los antibióticos que usé por dos años, y el cariño de mi familia y de los míos me sacó adelante”, agregó en su video de TikTok.

Aunque el mensaje de la intérprete fue alentador, recientemente Laura Zapata lamentó que su hermana no la ha estado pasando bien en los últimos meses debido a los fuertes dolores que le provoca dicho padecimiento.

Laura Zapata y Thalía suelen estar en comunicación por su abuelita Eva Mange, quien cumplió 104 años el pasado mes de enero. (Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @thalia)

“A veces se siente mal, me dice: ‘Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: ‘Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio [...] Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalía) Está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, dijo durante un encuentro con los medios.

