Los secretos de María Félix, Thalía o Verónica Castro podrían ser revelados: Mitzy tendrá su propia bioserie

Las bioseries son las nuevas telenovelas de Latinoamérica, pues en los últimos años se han consagrado como el producto audiovisual más popular entre los televidentes tradicionales y vía streaming, que con cada nuevo famoso que decide contar su vida de manera pública -siendo solo su versión- desata un sinfín de controversias que han sido la clave de su éxito.

El importante y destacado diseñador de modas mexicano Mitzy, acaba de anunciar que tendrá su propia bioserie y que no será solo un rumor entre los diversos medios de comunicación que desde hace algunos meses habían afirmado que el proyecto estaba cancelado por la falta de interés de diversos productores y patrocinadores que no veían viable el proyecto, pero ahora sí y esto se debe a un importante motivo.

Durante un evento que se realizó para festejar sus 50 años de trayectoria en el mundo de la moda, el actor le contó a Sale El Sol que va a narrar todo incluyendo los grandes secretos de las estrellas nacionales e internacionales con las que trabajó durante la época de oro de la televisión mexicana -sobre todo para Televisa-, siendo este posiblemente el gran motivo que le permitió convencer a los responsables de desarrollarla y así obtener luz verde en su proyecto biográfico.

A pesar de que confirmó la noticia, también lanzó una clara advertencia, pues tras algunos grandes escándalos en productos audiovisuales como este, Jorge García Cárdenas sabe muy bien lo que está atravesando la familia de Vicente Fernández contra Televisa, Juan Osorio, Olga Wornat y Pablo Montero, por lo que en su caso no quiere algo así y como acción anticipada firmará un contrato en el que se deslinde de todo aquello que escriban y proyecten los escritor responsables, quedando él fuera de todo lo que sea trabajado a favor o en contra de alguien.

“Claro que sí, yo voy a contar todo, pero la editora tiene que ser responsable de lo que salga. Yo voy a firmar un contrato que yo voy a contar y ellos serán responsables de lo que ellos escriban. Lo que ellos escriban es su responsabilidad absolutamente”, mencionó a Imagen Televisión.

Sus declaraciones ya han generado una gran controversia en redes sociales, pues mientras algunos aseguran que no tiene nada de interesante saber más sobre su vida, otros cuantos mencionan que es la serie más polémica que habrá en los últimos meses ya que Mitzy ha trabajado con destacadas figuras del espectáculo mexicano e internacional por lo que conocer sus más grandes secretos si podría ser del interés del público y por lo tanto valdría la pena ver el producto.

“Los secretos de miles de famosas pueden quedar al descubierto y ustedes pensando que algún productor o televisora está interesada en contar su vida”. “Que tiemblen todas aquellas que le quedaron a deber porque así sea un peso este hombre no se va a quedar callado y siento que va a revelar toda la verdad”. “Pues no creo que se la hagan dentro de Televisa porque será el principal talento que atacará pues ahí trabajó casi toda su vida”. “Ya está grande el señor pero siento que el pedir un contrato de que no se hará responsable de lo que escriban es una primera anticipación de que hablará mal de todo mundo y gente muy importante”, se puede leer en redes sociales.

Mitzy es muy reconocido por trabajar con grandes figuras entre las que se encuentran la ahora primera actriz Verónica Castro -a quien vistió en su night show Noche a Noche en 1987-, la diva del Cine de Oro mexicano María Félix, la española Rocío Dúrcal a quien vistió durante 27 años, Olga Guillot, Lupita D’Alesio, Olga Breenskin y, como todo mundo sabe, a su gran amiga Thalía a quien le diseñó su vestido de boda con Tommy Mottola que costó 350,000 dólares y llevó 18 meses confeccionarlo.

