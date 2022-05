Laura Zapata se sinceró sobre los fuertes malestares que sufre Thalía por su enfermedad

Aunque Thalía vive en Estados Unidos, mantiene una estrecha relación con su hermana mayo y su bisabuela. Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @thalia

En los últimos años, Thalía ha logrado posicionarse como una de las artistas mexicanas con mayor mayor presencia en redes sociales, una herramienta que utiliza para mantenerse en contacto con sus fans y compartir algunos detalles de su vida cotidiana. Sin embargo, aunque procura siempre aparecer con una gran sonrisa, se encuentra atravesando por algunas complicaciones en su salud derivadas de la enfermedad que le fue diagnosticada desde hace más de una década.

Fue su hermana mayor, Laura Zapata, quien se sinceró sobre el lado oscuro que vive la protagonista de María la del barrio desde hace varios años. Durante un encuentro con los medios recuperado por la revista Quien, la ex participante de MasterChef Celebrity México contó que su consanguínea sufre dolores intensos que ocasionalmente le impiden levantarse de la cama.

“A veces se siente mal, me dice: ‘Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: ‘Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio”, dijo.

La cantante cumplirá 51 años el próximo 26 de agosto. (Foto: @thalia/Instagram)

Así, aunque los dolores son constantes, la intérprete de No me acuerdo, Desde esa noche, Qué será de ti, Estoy enamorada y Equivocada se mantiene firme en realizar sus rutinas de ejercicio en el gimnasio que tiene dentro de su casa ubicada en Miami, Estados Unidos. Cabe mencionar que desde su juventud es considerada como una de las artistas mexicanas más guapas del medio y procura promover una vida saludable en sus redes.

Laura Zapate lamentó que la enfermedad de Lyme -padecimiento que sufre Thalía- no tiene cura y recordó que su madre, Yolanda Miranda Mange, no solo pasó por una situación similar después de que fue diagnosticada, también tuvo que someterse a un tratamiento que la llevó a tomar grandes cantidades de medicamento.

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalía) Está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, dijo.

Thalía junto a su madre. (Foto: @thalia/Instagram)

Lyme es una enfermedad que afecta la piel, el corazón, el sistema nervioso y las articulaciones, se transmite por la picadura de una especie de garrapata que vive en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Aunque no se considera como un padecimiento mortal, afecta notablemente la calidad de vida de quienes lo tienen, incluso puede generar trastornos neurológicos u óseos.

Hace un par de años, Thalía recurrió a su cuenta de TikTok para contar cómo ha sido su experiencia: “Hace 12 años que contraje esta enfermedad. Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva”.

También compartió algunas generalidades de su padecimiento a través de imágenes y clips breves: “Me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida, perdí el cabello, masa muscular, perdí las ganas de salir adelante. Muchos fueron los antibióticos que usé por dos años, y el cariño de mi familia y de los míos me sacó adelante”, agregó.

Hace unos días, la señora Eva Mange fue hospitalizada por complicaciones en su salud. (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Por otro lado, Laura Zapata aseguró que su hermana menor se mantiene al pendiente de la salud de su abuela Eva Mange.

“Está participando de una manera puntual y yo me imagino que con mucho cariño para su abuela, para nuestra abuela, en cuanto el doctor me dijo que había que llevarla, le dije: ‘A ver, hermana, está pasando esto’, me dice: ‘Oye, pero transportarla, sus huesitos’, le dije: ‘Tenemos dos caminos, no transportarla y que se muera, o transportarla, correr el riesgo e irle a poner su transfusión’, y me dijo: ‘Yo creo que la segunda ¿verdad?’, y le digo: ‘Sí, pero es una decisión colegiada, entre tú y yo’”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: