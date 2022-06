Jack White regresa a México con Cat Power como invitada especial: fecha, hora y boletos

Así luce el póster oficial del concierto de Jack White, la fecha de encuentro es el 9 de octubre y la venta de boletos comienza el 24 de junio Foto: Twitter @PepsiCenter_WTC

El cantante estadounidense Jack White, quien saltara a la fama hace más de una década con el grupo The White Stripes, volverá a México para ofrecer un concierto el próximo 9 de octubre en el Pepsi Center, y en esta ocasión estará acompañado por la intérprete Cat Power.

La noticia se dio a conocer la tarde de este viernes a través de redes sociales de la compañía de boletos Ticketmaster, en donde se indicó que la preventa se efectuará el 22 y 23 de junio, un día después se abrirá la venta general para todos los fanáticos.

La empresa también dio a conocer los precios oficiales de los boletos:

-Lounge VIP en mil 800 pesos

-General en 950 pesos

-Box Superior en mil 220 pesos

-Sección C en 680 pesos y la zona para personas con discapacidad en 680 pesos

El año 2019 fue la primera vez que Jack White pisó tierras mexicanas con su espectáculo The Raconteurs, cabe destacar que hace casi 8 años fue uno de los actos estelares del Corona Capital, seguido de un show que fue presentado en Puebla.

Jack está próximo a lanzar un nuevo material titulado Entering Heaven Alive, el cual se espera sea lanzado a mediados de julio de este mismo año, a principios del mes de abril estrenó Fear of the Dawn, por lo tanto su gira se planeó para promocionar sus nuevas piezas musicales, sin embargo su concierto no será la única ocasión en la que se presentará en México pues también está contemplado en la lista de artistas que ambientarán el Tecate Coordenada en Guadalajara.

El guitarrista de 46 años de edad sigue disfrutando de realizar música y compartir tiempo con sus fans y lo demuestra en todas sus presentaciones Foto: Getty Images

White es considerado un icono encargado de marcar un antes y después en el rock contemporáneo y hay que añadir que se trata de uno de los músicos más versátiles del momento. Por otro lado, su invitada Cat Power ha tenido una trayectoria exitosa desde los noventas, ella ha mezclado ritmos como Indie, Soul y Blues consiguiendo así piezas singulares y alternativas.

Las canciones más mencionadas del músico son tres piezas de su tercer álbum de estudio, tituladas Connected By Love, Respect Commander y Corporation, la primera tiene un ritmo más lineal y liviano, la segunda es un poco frenética e imprevisible y la tercera regresa a las raíces de su primer proyecto en 2012 ,Blunderbuss que retoma bases del blues, producida con numerosos violines que logran recrear un sonido indemne.

A finales de mayo Cat Power lanzó un disco de covers donde incluyó uno de los temas más famosos de los The Rolling Stones que lleva por título You Got The Silver el cual interpretó espectacularmente con su tipo de voz. Chan Marshall, su verdadero nombre, ha lanzado un total de 9 discos a lo largo de su carrera, pero nada fue miel sobre hojuelas pues ha atravesado altibajos con problemas amorosos, alcoholismo, dificultades de salud y psicológicos.

La cantante Powe Cat sigue siendo reconocida por varias generaciones y disfruta compartir escenario con otros compañeros músicos, se espera que sea un gran show el que presenten ambos artistas Foto: Instagram @catpowerofficial

Sus canciones más exitosas fueron: Metal Heart misma que modificaría y después sería parte de su álbum Julebox, la triste Back Of Your Head, Ramblim (Wo)man que fue realizada tras una de sus peores crisis, dicha canción representaría la penúltima y más acertada transformación de Marshall, y por último Cherokee donde mostraba una persona más distante y que no estaría dispuesta a mirar hacia atrás.

