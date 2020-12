“Es de los que se queja del gobierno”: Alan Estrada ventiló a su propio padre por organizar fiesta multitudinaria para navidad

Varios usuarios de Twitter le recomendaron a Estrada que en caso de que se realizara dicha fiesta, él debería reportar la situación a las autoridades(Foto: Cuartoscuro)

A través de sus redes sociales, el actor Alan Estrada se quejó públicamente de los planes que su padre ha hecho para las próximas fechas decembrinas y las tachó como irresponsables.

El youtuber, mejor conocido como ‘Alan x el mundo’, externó que su padre se mantiene en contra de los protocolos que el gobierno de México ha tenido durante estos meses de pandemia por Covid-19 y que, a pesar de eso, su progenitor está dispuesto a realizar una celebración navideña con un aproximado de 80 asistentes.

“No suelo compartir cosas personales, pero es frustrante. Mi papá es de los que se queja del gobierno, pero está ultimando los detalles de la cena navideña a la cual irán unos 80 familiares y les vale madre! La harán clandestina pues están prohibidas, pero se sienten invencibles”, mencionó por su cuenta oficial de Twitter.

Tras este mensaje, varios usuarios le recomendaron a Estrada que en caso de que se realizara dicha fiesta, él debería reportar la situación a las autoridades, pues ese tipo de reuniones son consideradas como zonas de alto riesgo dentro del contexto en el que se vive actualmente.

“…Reporta tu mismo la cena antes de que empiece y será una sanción administrativa en lugar de 80 casos de Covid”, respondió el usuario @papa_checo a la publicación de Alan.

Además, el influencer destacó que ya había intentando disuadir a su padre de realizar dicha celebración, pero tras la constante negativa de su padre, Alan Estrada decidió no asistir a los festejos familiares.

“He intentado hablar con él pero no entiende. Dice que son compromisos y que todos están sanos. Tiene 71 años. Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al COVID no te da. Qué pinche impotencia. Qué pinche tristeza”, recalcó Estrada.

Hasta el momento, la publicación del youtuber ha generado gran debate en los comentarios, además de que pueden apreciarse varios testimonios por parte de sus seguidores.

Entre algunas de las intervenciones de los admiradores, se encuentra el comentario de la usuaria @SgonzalezMaria: “Mi padre murió hace casi un mes por complicaciones por covid, no creía que fuera todo lo grave que es este virus, cuidemos a nuestros padres”.

La mayoría de las respuestas hacia el actor fueron mensajes de apoyo. Sus fans mostraron empatía relataron que sus familiares tampoco eran cuidadosos en estos tiempos de contingencia sanitaria. (Foto: REUTERS/Thomas White)

El ex integrante del musical “Hoy no me puedo levantar” le respondió a la seguidora que lamentaba mucho su situación y remarcó que él realizaba las medidas preventivas correspondientes para evitar contagios. Asimismo, refiriéndose al caso con su padre, destacó que “hay gente muy necia”.

La mayoría de las respuestas hacia el actor fueron mensajes de apoyo, donde en repetidas ocasiones, sus fans mostraron empatía con su situación y relataron que sus familiares tampoco eran cuidadosos en estos tiempos de contingencia sanitaria.

A finales de noviembre, el actor mencionó en entrevista para la agencia EFE que debido a la pandemia tuvo que detener un poco sus viajes por el mundo, pero que se encontraba en proceso de retomar su canal de youtube y que viajaría por diversos lugares de México y “a los países a los que se pueda”.

También, en dicha ocasión dijo que esperaba el momento en que pudiera regresar -con las medidas sanitarias necesarias- al teatro con público en la obra “Agotados”.

