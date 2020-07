Paola Rojas admitió que cometió muchos errores después de separarse de Zague

La conductora admitió que se autocastiga mucho cuando comete errores y no le es fácil perdonarse (Foto: Instagram @paolarojas)

La conductora Paola Rojas dijo haber cometido muchos errores cuando se separó del ex futbolista Roberto Alves Dos Santos, mejor conocido como Zague. Rojas se refirió a su separación y dijo que le causó una de las crisis más fuertes de su vida.

Admitió que tiende a autocastigarse mucho cuando comete un error pues en ocasiones se exige demasiado. Así lo dijo para el programa Netas Divinas:

Les voy a contar algo muy personal que, para mí, representó una enseñanza de las grandes; cuando tuve una bronca muy fuerte familiar, en fin, que fue un escándalo que lo supieron todos los terrícolas...

Paola también dijo que se encuentra trabajando con sus sentimientos hacia ella misma pues en el pasado se lastimaba y censuraba demasiado cada vez que cometía una equivocación, pues tiene un nivel de exigencia muy alto y que por eso le cuesta mucho perdonarse.

Me exijo mucho y cuando me equivoco me trato tan mal, me regaño tan fuerte, o sea sí, mi nivel de exigencia personal es demasiado alto

Paola trató de ocultar sus sentimientos con sus hijos lo cual le fue contraproducente (Foto: Instagram @paolarojas)

Además, refirió que su objetivo principal siempre fue el defender la integridad y el respeto de sus hijos en todas las condiciones pues para ella son lo más importante de su vida, por lo que principalmente se enfocó en mantener una compostura fuerte lo cual le fue muy agotador y que al final le resultó inútil:

Tuve una etapa muy difícil, personalmente fue de verdad muy complicada y yo estaba, además, como muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien (...) No era momento todavía de comunicarles ciertas cosas y como que guardaba todo el tiempo la compostura y la fuerza para ellos y para que no me vieran mal, ni tantito, fue un esfuerzo agotador y, además, ¿qué creen?, fue un esfuerzo inútil

Debido a su situación, decidió llevar a sus hijos con una psicóloga y aprovechando, también platico con ella, ante lo cual le dijo que era muy bueno que sus hijos la vieran como una mujer fuerte dentro de este panorama de crisis pero al final esto fue contraproducente porque los pequeños no querían ser sinceros con ella acerca del problema:

Ya luego de un tiempito, hablando con la psicóloga de mis chiquitos, me dijo: ‘Paola, ¿sabes qué está pasando? Que sí lo has hecho muy bien en esta parte de que te vean entera (...) El tema es que te han visto tan bien, que no encuentran ese huequito para entrar, no encuentran esa puertita, esa ventanita, ¿sabes por qué? Porque sí es un momento de angustia para la familia y tú estás tan fuerte que, ¿por dónde llegan a esa mamá que no tiene fallas

La conductora dijo que ya aprendió que la perfección no existe y que equivocarse no es tan grave (Foto: Instagram @paolarojas)

Paola Rojas se refirió que se había esforzado únicamente por mantener las apariencias pero que esto mismo causó que sus hijos aprendieran a no expresar abiertamente sus emociones:

Entendí tanto, o sea, yo haciendo un esfuerzo tan brutal y al mismo tiempo enseñándole a mis hijos a no expresar sus emociones (...) Hay que enseñarles que cuando te duele y lo compartes con la gente que amas, lo sanan juntos, evidentemente, sin perder de vista que hay un adulto y dos menores y que cada quien tiene herramientas de acuerdo a su edad y a su capacidad. De verdad, ser el roble no necesariamente es una buena idea

La conductora también dijo que estos tiempos ha llegado a aprender mucho sobre si misma y finalizó diciendo que “hay que entender que la excelencia está bien, pero que la perfección no existe, que está bien esforzarse, pero si fallas o te equivocas, tampoco es grave”.

