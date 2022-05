Tunden a pareja que contrató micros para su boda en la CDMX: “Los de Polanco llegando a Insurgentes Sur”

Los invitados y novios llegaron en transporte público (Foto Captura de pantalla/Tiktok)

Las bodas son un momento único en la vida de las personas y el estilo de la celebración varía de acuerdo a los gustos de la pareja, pero en esta ocasión, unos novios se hicieron virales en redes sociales después de contratar micros de la Ciudad de México para transportar a sus invitados al sitio donde se realizaría la ceremonia.

Fue en el usuario de TikTok llamado The Wedding Concept Mx (@theweddingconceptmx) quien compartió el polémico clip.

En el audiovisual se pueden observar a varios de los asistentes del evento con lujosos vestidos y trajes respectivamente, mientras suben a los tradicionales peseros de la capital del país y pasean por la avenida Reforma.

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas acusaron a estas personas de “exotizar” la cotidianidad de muchos de muchas personas de la CDMX.

“Los ricos se divierten con el sufrimiento el pobre”. “¿Me estás diciendo que ir en micro es aesthetic?”. ”El humor de los ricos es extraño”. “No entiendo, si querían vivir la experiencia, no fueron al metro en hora pico“. “Se ven muy divertidos, andan en otra realidad”. “Ver una realidad dura de la mayoría de la población mexicana como una forma de burla y diversión, ya nada me sorprende de las personas”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes.

Asimismo, otros usuarios aprovecharon para bromear al respecto y señalaron algunos elementos cotidianos de este tipo de transporte que les faltó a los enamorados.

“Falto el asalto y el vendedor de chicles”. “¿Y sí iban compitiendo o sólo se formaron uno tras el otro?”. “Faltó el ‘ya saben, mi gente’”. “El olor a fabuloso morado”, señalaron.

Pero la controversia no paró ahí, pues otros cibernautas retomaron a la vecina de Polanco que se viralizó por quejarse de un un “antro como de Insurgentes Sur” localizado en la avenida Presidente de Masaryk, Ciudad de México y la compararon con los novios.

“Los de Polanco llegando a Insurgentes Sur”, escribieron los internautas refiriéndose al TikTok de las micros.

Cabe recordar que la mujer de Polanco fue difundida después de que lanzara comentarios negativos sobre el diseño y luminarias de un establecimiento nocturno dejaron entrever su ideología, en donde los habitantes de su colonia tienen “más clase” que los demás.

“Nosotros pagamos rentas, que cada vez se nos van más arriba, y predial, cada vez más caro, y este antro tipo Insurgentes Sur le quita toda la categoría que le damos a la zona”, dijo la mujer.

Como era de esperar, los memes no tardaron en inundar las redes sociales. Y en esa ocasión, los usuarios de redes denotaron el “clasismo” de la joven.

Según la vecina de Polanco, un antro como el que habían puesto sobre la famosa avenida atraerá a “más gente tipo Insurgentes Sur”. Por si fuera poco, añadió un “¡Qué horror!” a su sentencia.

Por otro lado, los usuarios refirieron que los bares de Insurgentes no les parecen “nacos”. No obstante, quizá eso significaba que son personas con ideas “aspiracionales” y que debieron parecer tontos al no notarlo antes.

