La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó a grupos vinculados con Estados Unidos e Israel cerca de la frontera con Irak. (REUTERS/ARCHIVO)

Las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica anunciaron haber atacado a grupos vinculados con Estados Unidos e Israel en la provincia iraní de Kurdistán, cerca de la frontera con Irak. El comunicado difundido por la agencia ISNA señaló que estos grupos, procedentes del norte de Irak, intentaban introducir un cargamento de armas y municiones estadounidenses en Irán.

El texto oficial de la base Hamzeh Sayyid al-Shuhada de la IRGC detalló que, tras operaciones de inteligencia, se golpeó a “grupos terroristas contrarrevolucionarios” que actuaban en nombre de Estados Unidos y del “régimen sionista” en la ciudad de Baneh. Se descubrió y confiscó una “gran cantidad de armas y municiones” de origen estadounidense. La investigación para identificar y detener a todos los presuntos colaboradores internos de estos grupos está en curso.

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Las autoridades iraníes vincularon a los grupos atacados en Baneh con Estados Unidos e Israel y los calificaron como 'terroristas contrarrevolucionarios'. (REUTERS/ARCHIVO)

La base Hamzeh Sayyid al-Shuhada advirtió que tomará “medidas severas” contra quienes participen en acciones que comprometan la seguridad nacional y afirmó que está lista para dar una “respuesta que cause arrepentimiento”, según el comunicado difundido por la ISNA.

Amenazas a Estados Unidos

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y advirtió que el mar de Omán podría convertirse en “su cementerio”, mientras Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con drones contra una planta nuclear y Arabia Saudita informó la interceptación de tres aparatos no tripulados.

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Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, sostuvo que Teherán considera el bloqueo impulsado por Washington como “la continuación de la guerra” y afirmó que el actual alto el fuego “es unilateral”.

El líder supremo del régimen de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar (Crédito: Times of Israel)

“Aunque Trump no entienda que un bloqueo es la continuación de la guerra, las Fuerzas Armadas del mundo lo saben; solo el campo de batalla ha permanecido en silencio”, declaró Rezai en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

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El funcionario iraní afirmó además que “Irán romperá este bloqueo naval” y “aconsejó” a las Fuerzas Armadas estadounidenses “poner fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio”.

Rezai aseguró también que fuerzas iraníes dañaron uno de los buques estadounidenses durante la operación lanzada por Washington para reabrir el estrecho de Ormuz. “El Ejército y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se plantaron frente a los estadounidenses, y uno de los tres buques estadounidenses sufrió graves daños por el fuego de nuestros misiles, algo de lo que no dijeron ni una palabra”, afirmó.

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“Nuestras Fuerzas Armadas están listas para la acción, y al mismo tiempo, la diplomacia continúa”, agregó. “Irán se toma en serio la diplomacia y las negociaciones, pero se toma aún más en serio el trato con el agresor”, señaló.