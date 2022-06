Los mejores memes que dejó el daño al vestido de Marilyn Monroe utilizado por Kim Kardashian en el MET Gala 2022

Kim Kardashian usó el famoso vestido en el MET Gala 2022 (Foto: Archivo)

Después de que se revelara que el famoso vestido de Marilyn Monroe, utilizado por Kim Kardashian durante el MET Gala 2022, sufrió “daños significativos” y “permanentes”, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al respecto y rápidamente hicieron todo tipo de memes para referirse a la situación.

Fue Scott Forner, un especialista y coleccionista de la actriz, quien compartió desde su sitio web y en redes sociales fotografías comparando el estado del vestido “antes y después” de que Kardashian se lo pusiera para asistir al exclusivo evento que se celebra cada año en Nueva York.

Denunciaron daños en el vestido (Foto: Archivo)

“¿Valió la pena?”, preguntó Forner en su artículo al dueño del icónico vestido, propiedad de la franquicia estadounidense Ripley’s Believe It or Not!, que actualmente lo tiene expuesto en una de sus sedes en Los Ángeles.

Y es que, la trascendencia de este atuendo deriva de su historia, pues el vestido no sólo lo usó Monroe pocos meses antes de morir, sino que destacó con él tras cantarle Cumpleaños feliz al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy en 1962. Así, a pesar de la delicadeza el objeto, Kim Kardashian solicitó utilizarlo para el famoso evento de moda y le fue aprobada su petición con ciertas condiciones.

Los memes no faltaron (Fotos: Captura de pantalla/Twitter)

Usuarios se tomaron con humor el momento (Foto: Caputra de pantalla/Twitter)

Debido a que el vestido no podía ser modificado, por su valor histórico, para enfundarse el atuendo, Kardashian se sometió a una dieta con la que dice que perdió más de 7 kilos en tres semanas e incluso se cambió a una réplica una vez que llegó a la entrada de la fiesta, ya que no podía moverse libremente.

A pesar de las extremas medidas que se tomaron y que la famosa influencer sólo utilizó la prenda original de Monroe por algunos minutos, la denuncia de Forner habría señalado que ello no impidió que la pieza sufriera daños “significativos”.

(Fotos: Captura de pantalla/Twitter)

(Fotos: Captura de pantalla/Twitter)

(Fotos: Captura de pantalla/Twitter)

“Soy extremadamente respetuosa con el vestido y lo que significa para la historia estadounidense”, dijo a Vogue, Kim Kardashian antes de la fiesta. “Nunca querría sentarme en él o comer en él o correr el riesgo de dañarlo y no usaré el tipo de maquillaje corporal que suelo usar”.

El lunes pasado, Pop Culture publicó fotos de lado a lado del vestido, supuestamente antes y después de que Kardashian lo usara en el Met. Uno de los broches muestra signos de tela estirada y faltan cristales, particularmente alrededor del cierre trasero del vestido.

Ante la noticia, las redes no tardaron en estallar y se inició todo un debate respecto a quién habría tenido mayor responsabilidad en el supuesto daño del atuendo.

(Fotos: Captura de pantalla/Twitter)

(Fotos: Captura de pantalla/Twitter)

“No es por defender a Kim Kardashian, pero la culpa es de aquellos que sabiendo que el vestido es único e histórico se lo dejaron usar a una persona solo por dinero”. “Me estás diciendo que la Kim kardashian dañó el vestido Icónico de Marilyn Monroe, y me da más coraje porque lo hizo solo para demostrar su poder económico, no por amor a la moda”. “Kim Kardashian se cuelga la medallita por matarse de hambre para ponerse un vestido histórico de Marilyn Monroe que está expuesto en un museo y, como era de esperar, destroza el vestido mientras promueve los TCA”, fueron algunas de las menciones en Twitter.

*Con información de EFE

