Acapulco Shore 9 capítulo final: despedidas, peleas y besos de tres

Las mujeres se mostraron muy unidas al final del capítulo (Foto: MTV)

La gran final de Acapulco Shore llegó y con ella el cierre para algunos personajes que tal vez no regresen a futuras temporadas, así como otros más que apenas iniciaron su carrera como celebridades reality. La última fiesta, regularmente, es la más importante y por ello en esa noche todo puede ocurrir, por lo que el capítulo 14 titulado “Hasta Pronto” no defraudó.

Las musculocas -José y Carlos- iniciaron la emisión arreglando todo los problemas que se habían generado en la noche anterior, ya que al final ninguno de los dos terminó con las chicas que se habían propuesto y la situación les provocó risa, aunque en redes sociales han sido sumamente cuestionado el colombiano por la interpretación “machista” que se le ha dado “pelear por tener intimidad con una mujer”.

Todos estaban muy arreglados y listos para “darlo todo” en su última noche dentro de Cartagena, Colombia, pero las sorpresas no iban a quedar solo con la ambientalización de un DJ especial tocando a fondo, pues el voz dio el gran anuncio: Boza empezó a cantar Hecha Pa Mí, por lo que mujeres y hombres por igual empezaron a bailar reguetón descontrolado todo mientras seguían la melodía con sus voces ya roncas de tanto gritar. Isa Castro robó las risas de todos al mencionar de forma muy indiscreta la frase “sácate el rifle, terminando con la presentación.

Carlos y José arreglaron sus problemas (Foto: MTV)

El primer trío de la noche llegó: Fer, Santiago y Rocío. De manera muy inesperada la pareja escándalo le propuso a Moreno despedir la temporada en el despacho, a lo que sin dudarlo la originaria de la Ciudad de México mencionó: “Que conste que es con tu pleno consentimiento, mi Chío”. La tapatía inició un juego algo controversial: policías y ladrones.

Las sexibajitas hicieron las paces después de una temporada muy distinta a lo que habían consagrado: “Estas vacaciones definitivamente han sido de familia, porque los problemas que han salido se solucionan al día siguiente y eso está ching*n”, mencionó Fer para después tener una participación Jacky “Después de todo, de que me cansaron y me tuvieron hasta toda la vacación pues son mis amigas y quiero que eso siempre lo tengan en cuenta”.

Fer, Santiago y Rocío realizaron uno de los momentos más sensuales de la última fiesta (Foto: MTV)

Las peleas no podían faltar y la primera fue por un baile sensual entre Jacky y Carlos, donde Altafulla explotó terminando con Ramírez -por segunda ocasión- de manera contundente. La segunda fue por un beso de tres entre La Matrioska, Jaylin y Santiago, por lo que Rocío reaccionó lanzándole una lata y no quedando bien con sus colegas.

Karime trató de arreglar su mala relación con su ex enamorado José, por lo que no dudó en pedirle ayuda a Beni para reunirlos y dejar todo en claro: “Yo siento que me odias y siento tu sed de sangre por mí y vengo a pedirte perdón porque pasamos un tiempo padre juntos, te me haces una persona súper linda, de buen corazón y te quiero”, le expresó Pindter aunque no fue tan bien tomado por el colombiano.

Rocío no dejaba de llorar por lo que fue contundente con Santiago: “Me lastimaste y fueron dos veces, sabiendo que me iba a doler. Ya no quiero andar contigo, cien por ciento… no pudiste respetar la relación”, le mencionó antes de confesar que realmente sí se enamoró y no era solo un juego.

La unión femenina fue parte esencial del final (Foto: MTV)

La novena temporada terminó y tal como se presentó, todos terminaron siendo grandes amigos. En una ronda de pláticas sinceras las lágrimas fueron el elemento en común que compartieron. Sobre el regreso de todo el cast se mantiene el misterio, pues para su emisión número diez se espera que muchos de los Shores originales regresen así como otros relevantes que han pisado Acapulco Shore, siendo festejo más grande que MTV prepara para el 2023.

