Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa festejaron su primer aniversario de matrimonio

Luego de un año, el galán de telenovela y cantante famoso José Manuel Figueroa encontró el amor, Marie Claire -ex reina de belleza-, llegó a su vida y cambió de manera radical su forma de ver el amor.

Actualmente, José y Marie celebraron su aniversario y la venezolana festejó su romance con un romántico detalle.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues las especulaciones, habladurías y las ganas de separar a esta pareja han estado a la orden del día. No obstante, el amor entre ambos, pudo más.

La famosa relató para TVNotas, cómo fue este primer aniversario de bodas a lado de su amado, donde aseguró que tras su salida de Las Estrellas Bailan en Hoy, José asumió que no realizarían nada; sin embargo, Claire lo sorprendió posteriormente con un tierno detalle:

Loa famosos presumen su arduo amor en todas las redes sociales (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

“Reserve en una empresa que se encarga de hacer experiencia y les pedí ayuda para hacer una cena romántica. Me decidí por una carpa en la que al fondo se proyecta una película. Se hace pizza a la leña y quedó todo muy bonito (…) Al final le di un poema que los organizadores escribieron en un pergamino; a él le encantó, porque además, hasta fuegos artificiales hubo”, mencionó Marie Claire.

Mientras ella preparó esta inolvidable experiencia, el hijo de Joan Sebastian dejó en ascuas a la famosa, ya que José Manuel afirmó que su regalo de aniversario estaría en camino, sin embargo, ella desea una composición dedicada específicamente a su persona:

“Él me dice que supuestamente hoy (viernes) le llega mi regalo, vamos a ver qué es. Ya ven como son los hombres. Él es muy detallista, pero en este tipo de situaciones pierde el control. Yo no sé qué regalo será, pero ojalá se trate de una canción muy bonita, eso me gustaría”, reveló Marie.

Después de la interrogante sobre las acciones que el actor ha tenido con su esposa, la ex integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, afirmó que el famoso siempre ha sido un caballero y le dio esa seguridad que la artista jamás imaginó:

José Manuel es muy detallista con su esposa (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

“Él me brinda, aparte del amor incondicional, mucha seguridad, protección, confianza. Me hace creer en los sueños que ni yo misma creo que se puedan hacer realidad. José Manuel enaltece las capacidades que yo creo, no son capacidades. Es una persona que siempre está buscando la manera de que yo confíe más en mí y exprese más de lo que tengo”, confirmó la pareja de José Manuel.

Asimismo, confesó que este último año de relación, aprendió a sobrellevar las altas y bajas en un matrimonio, ya que las especulaciones, la envidia y los malos deseos, siempre están presentes en su unión:

“Ha sido un año en el que nos hemos demostrado que en los peores momentos estamos juntos, y creo que esa debe ser la base de toda relación, pues no solamente es estar en lo bonito, en los buenos momentos, sino darnos cuenta de que tenemos una relación extremadamente fuerte. A pesar de especulaciones, trabas, de intenciones negativas de mucha gente que nos ha querido hacer daño”, puntualizó Marie.

Marie Claire demostró ser su acompañante en los momentos más difíciles, pues recientemente el cantante fue sometido a una cirugía. (Foro: Instagram/@marieclaireoficial)

Finamente, Marie Claire acotó, tras las declaraciones de su esposo sobre su carácter similar, que su buena relación es gracias al balance que han conseguido tener, lo que derivó a que su vida en matrimonio sea plena:

“Las peleas más absurdas suelen ocurrir cuando las dos personas están molestas y aquí lo que ha funcionado es que cuando José Manuel está molesto yo no puedo y viceversa, entonces conseguimos un balance”, agregó la venezolana.

