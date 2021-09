José Manuel Figueroa aseguró que ex pareja de su novia Marie Claire lo intentó estafar

José Manuel dio su versión de los hechos tras filtraciones de audios (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Hace unos días se dio a conocer la demanda que Efraín Vergara, ex novio de la actual pareja de José Manuel Figueroa, Marie Claire Harp, interpuso en contra del cantante, con quien sostenía una amistad.

Vergara acusó a José Manuel de amenazas de muerte contra él y su familia, pues afirmó que se enfureció al enterarse de la relación que había tenido con Marie Claire.

En una entrevista para De Primera Mano, el hijo de Joan Sebastian negó las acusaciones y dio su versión acerca de los audios filtrados hace unos días, donde presuntamente se escuchaba a José Manuel pidiéndole dinero prestado a Efraín:

“Ando bien apretado, entonces lo único que me podría alivianar sería una lana. Échame la mano ahí como puedas, por favor”, se escuchó a José Manuel decir en el audio.

El cantante afirmó que Efraín es un estafador (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

El cantante afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto, pues en ningún momento utilizó la palabra préstamo, y reveló que le estaba cobrando dinero que Efraín le debe.

“Me compró unos caballos y me quedó a deber 40 mil dólares, esto fue hace un año y medio, antes se llamaba Efraín Estrada, no sé porqué se cambió el nombre, seguramente por sus diversas estafas”, dijo José Manuel.

De la misma forma, reveló que el escándalo que hace unos meses se generó al descubrirse que una de las propiedades de Joan Sebastian había sido puesta a la venta sin aún conocer el veredicto de la herencia del cantante, había sido culpa de Efraín, pues él fue quien ofreció la casa en la que Julián Figueroa vive en la ciudad de Cuernavaca.

Efraín le habría quedado a deber 40 mil dólares por la venta de caballos (IG: josemanfigueroa)

José Manuel afirmó que Efraín ha hecho un trato con su ex pareja Farina Chaparro para dañar su imágen pública: “Yo recuerdo lo que se filtró de Efraín, que tenía nexos con Farina para atacarnos, eso sí te lo puedo enseñar”, contó el cantante.

El cantante se encuentra en medio de una batalla legal con Farina Chaparro, quien ya presentó una demanda en su contra por maltrato psicológico. En una entrevista que el artista concedió hace unos días para Suelta la Sopa, declaró que la modelos no era su novia:

“Quiero que quede claro que era una persona que frecuentaba, no era necesariamente mi pareja. Obviamente yo antepuse una denuncia primero, es un proceso que ha llevado mucho tiempo recaudar información”, expresó José Manuel.

El cantante dijo que Farina lo extorsionó en diversas ocasiones para que se siguieran viendo y recibir el apoyo económico que él le brindaba, pues la modelo amenazó con hacer un escándalo si su relación se terminaba.

José Manuel y Farina se encuentran en medio de una batalla legal Foto: Facebook/Farina Chaparro (Top Model) // Instagram @ absolutamente.josemanfigueroa

Asimismo, reveló que decidió dejar de estar con Farina debido a su pasado como trabajadora sexual:

“Cuando yo me entero por medio de esa deportación que la habían deportado las autoridades migratorias de Estados Unidos porque trabajaba ella prestando sus servicios sexuales, por una tarifa establecida, me percaté que era una relación que no iba a tener mucho futuro”.

El abogado de Farina, Alonso Arnaéz reveló por medio de una conferencia de prensa el pasado 20 de agosto, que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó el daño psicoemocional que sufrió en la relación que sostuvo con José Manuel, lo cual se pudo comprobar por medio de un examen psicológico llevado a cabo por las autoridades mexicanas.

Arnáez también reveló que se autorizó el resguardo por parte de elementos de la policía las 24 horas del día, para asegurar que Farina no corra peligro.

