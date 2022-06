Fan denunció que Silvio Rodríguez regañó al público por cantar en su concierto del Auditorio Nacional: “Nos salimos antes”

Foto: CUARTOSCURO

Silvio Rodríguez es un trovador cubano que se ha ganado el corazón del público internacional a lo largo de los años gracias a la profundidad de sus canciones. No obstante, una fan que asistió a una de las recientes presentaciones que dio el cantante en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, denunció una supuesta mala actitud del famoso hacia sus fans.

Fue desde Twitter, donde una joven identificada como Donají Ixba (pieladulterada) narró que el intérprete de éxitos como Ojalá, Canción del elegido o Aunque no esté de moda tuvo un comportamiento grosero durante su concierto del pasado 7 de junio.

“Ayer fui a ver a Silvio Rodríguez y fue lo peor, jajajaja. Yo ya sabía que tenía fama de mamón, pero verlo en vivo y directo regañando a la gente por cantar y ovacionarlo es otro pedo. Me salí antes de que acabara el concierto, estuvo bien hostil. eso me pasa por escuchar trova”, escribió la joven desde su cuenta.

En este sentido, la usuaria contó que durante la presentación del cubano, la gente -como de costumbre- estaba coreando su música y gritando emocionados por el momento, no obstante, la respuesta del famoso no habría sido la mejor al percatarse de los hechos.

“Se sabe que en un concierto la gente canta y grita. Anoche lo estaban ovacionado y cantaban sus canciones. Total que en algún punto paró y preguntó que si algo había mal porque notaba una ‘tensión’. La gente no supo si reír o qué”, continuó.

Aunado a lo anterior, la mujer expresó que el momento de quiebre fue cuando Silvio inició a entonar una de sus piezas más famosas, pero al notar que los asistentes enardecieron, habría decidido regañarlos.

“Después de que cantó Unicornio; la gente empezó a gritar más y a emocionarse xq es una clásica esa rola y es muy emotiva. Volvió a parar y dijo ‘por qué no me dejan hacer el concierto que yo prepare para ustedes? ensayamos mucho, vino gente de España y ustedes no me dejan”, acusó la internauta y añadió:

En ese punto cuando alguien gritaba o cantaba de escuchan los “shuuuuuu” o de plano un “cállense”. yo no sé, creo que después de la pandemia y el contexto ñero actual esos espacios son para el gozo compartido y ese wey todo chuky

Aunque fue una experiencia desagradable, la tuitera no dudó en resaltar los puntos fuertes de la presentación y añadió que los músicos de Rodríguez eran “buenísimos”. Pero, eso no fue suficiente y tanto ella, como sus acompañantes decidieron retirarse del recinto previo a que concluyera la presentación.

“Mis papás y yo nos salimos antes de que acabara el concierto porque no lo estábamos disfrutando, salimos decepcionados y tristes porque la música de Silvio Rodríguez ha sido parte de nuestra vida desde que tengo memoria y verlo era muy importante y especial”, concluyó.

Cabe recordar que recientemente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que -como parte de la reactivación económica- este 10 de junio, el intérprete de Óleo de una mujer con sombrero se presentará de forma gratuita en el Zócalo capitalino a las 20:00 horas.

