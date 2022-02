Por qué los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula no aparecen en público

Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron dos hijos (The Grosby Group)

Aracely Arámbula y Luis Miguel mantuvieron su romance bastante lejos del ojo público, por lo que sigue sin haber declaraciones sobre el motivo concreto de la ruptura, producto de este matrimonio nacieron Miguel y Daniel, quienes tienen actualmente 14 y 13 años; respectivamente.

Los hijos adolescentes de la actriz y el cantante no tienen proyectos en el mundo artístico, por lo que mantienen sus vidas privadas, en entrevista con la revista TVyNovelas, Aracely Arámbula explicó que esa determinación fue tomada por ellos mismos.

“Mis hijos no quieren aparecer públicamente y cuando me dicen ‘No’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”, mencionó para la revista.

Aracely compartió esta antigua foto de Daniel, el menor de sus hijos (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

Sin embargo, tal como mencionó en noviembre para el programa Hoy, Aracely Arámbula planteó la probabilidad de que alguno de ellos incursione próximamente en la actuación, decisión que ella respetará.

A pesar de mantener un perfil bajo con sus hijos, la actriz ha llegado a compartir en su cuenta de Instagram videos e imágenes de los menores sin que se vea su rostro. Hace unos meses, publicó un video en el que aparece Daniel, sentando de espaldas en el borde de la pileta, con un micrófono cantando Can’t stop the feeling, el tema de Justin Timberlake. De fondo se escuchó a Aracely decirle muy orgullosa: “Te amo”.

Por otra parte, el 18 de diciembre La Chule compartió algunos de los regalos con los que celebró los 13 años de Daniel, como lo fue una caja de donas decoradas, entre ellas hubo una en especial que emocionó a Aracely por tener una imagen en donde él está abrazándola. Según recordó la actriz, se trató de una ocasión en la que su hijo la felicitó en el teatro.

Aracely Arámbula compartió un video de Daniel cantando (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

En diversas entrevistas Arámbula ha explicado que Daniel y Miguel tienen una buena relación con su familia paterna, por lo que no tiene problemas con que sus hijos se quieran conectar con la familia Gallego Basteri, por lo que también apoya que sus hijos quieran pasar un tiempo con Luis Miguel.

A pesar de ello, en 2021, Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, se enlazó en videollamada con los conductores de Ventaneando, en ese programa aseguró que Luis Miguel llevaba al menos un año sin cumplir con sus obligaciones monetarias respecto a sus hijos.

Por otra parte, la privacidad de los menores fue vulnerada en un agresivo encuentro con la prensa mientras estaba en Estados Unidos. La camioneta estaba rodeada de reporteros que la querían cuestionar por presuntamente haber agredido a una de ellas.

El encuentro provocó la angustia de Aracely Arámbula pues iba en compañía de uno de sus hijos (Foto: captura de pantalla)

Mientras esperaban, una comunicadora abrió la puerta en donde se encontraba Aracely con uno de sus hijos; por lo que ella gritó rápidamente: “¡No voltees!” a su hijo mientras lo jalaba hacia su regazo, procurando que su cara quedara completamente tapada por una chamarra.

“¡Ciérrale, ciérrale! No pueden hacer eso”, gritó la actriz a las personas que la acompañaban, al mismo tiempo ella también estaba grabando el zafarrancho. Una vez que lograron cerrar la puerta, la camioneta arrancó y se fue con gran velocidad.

A pesar de que, en apariencia, la actriz y el músico vivían una relación de ensueño y que parecían muy enamorados, en 2009 anunciaron su separación. Esa historia de amor no fue retratada en la serie biográfica de Luis Miguel a petición de la misma Aracely Arámbula:

“Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, relató.

